https://ria.ru/20250325/peregovory-2007159268.html
Песков: итоги переговоров России и США анализируют в Москве и Вашингтоне
Песков: итоги переговоров России и США анализируют в Москве и Вашингтоне - РИА Новости, 25.03.2025
Песков: итоги переговоров России и США анализируют в Москве и Вашингтоне
Итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде сейчас анализируют в Москве и Вашингтоне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:30:00+03:00
2025-03-25T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде сейчас анализируют в Москве и Вашингтоне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Итоги состоявшихся длительных российско-американских переговоров… сейчас анализируются", - сказал Песков журналистам. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Политика, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Григорий Карасин, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Песков: итоги переговоров России и США анализируют в Москве и Вашингтоне
Песков: итоги переговоров экспертов в Эр-Рияде анализируют в Москве и Вашингтоне