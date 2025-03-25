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Песков: итоги переговоров России и США анализируют в Москве и Вашингтоне

Песков: итоги переговоров России и США анализируют в Москве и Вашингтоне - РИА Новости, 25.03.2025

Песков: итоги переговоров России и США анализируют в Москве и Вашингтоне

Итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде сейчас анализируют в Москве и Вашингтоне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде сейчас анализируют в Москве и Вашингтоне, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Итоги состоявшихся длительных российско-американских переговоров… сейчас анализируются", - сказал Песков журналистам. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Ольга Фомченкова

политика, россия, москва, дмитрий песков, григорий карасин, владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде