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СМИ раскрыли подробности переговоров США и Украины в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
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11:49 25.03.2025 (обновлено: 12:26 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/peregovory-2007147142.html
СМИ раскрыли подробности переговоров США и Украины в Эр-Рияде
СМИ раскрыли подробности переговоров США и Украины в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
СМИ раскрыли подробности переговоров США и Украины в Эр-Рияде
Делегации Вашингтона и Киева на встрече в Эр-Рияде обсуждают прекращение огня в Черном море, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T11:49:00+03:00
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в мире
владимир путин
черное море
сша
григорий карасин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
совет федерации рф
дональд трамп
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Делегации Вашингтона и Киева на встрече в Эр-Рияде обсуждают прекращение огня в Черном море, пишет Bloomberg со ссылкой на источник."Команды США и Украины проводят очередной раунд переговоров в Эр-Рияде, чтобы обсудить прекращение огня в Черном море и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней", — говорится в публикации.Предыдущий раунд переговоров представителей США и Украины прошел Эр-Рияде в воскресенье.Накануне там же состоялась экспертная встреча "технических команд" Москвы и Вашингтона. Россию представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как заявляли в Кремле, основная тема — Черноморская инициатива, которая обсуждалась во время последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.После встречи Карасин рассказал РИА Новости, что переговоры с американской делегацией были трудными, но конструктивными. Говоря о диалоге по Украине, он подчеркнул, что позиции не всегда совпадают, но стороны будут искать форму взаимодействия — такая возможность появилась. При этом у Москвы и Вашингтона есть понимание, что надо сотрудничать в вопросах, связанных с украинским кризисом.Карасин также высказал мнение, что переговоры экспертных групп России и США могут быть продолжены.Разговор Путина и ТрампаБеседа двух лидеров состоялась 18 марта. Они затронули вопросы урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский президент положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
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в мире, владимир путин, черное море, сша, григорий карасин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), совет федерации рф, дональд трамп, россия, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), украина
В мире, Владимир Путин, Черное море, США, Григорий Карасин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Совет Федерации РФ, Дональд Трамп, Россия, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Украина
СМИ раскрыли подробности переговоров США и Украины в Эр-Рияде

Bloomberg: США и Украина в Эр-Рияде обсуждают прекращение огня в Черном море

© Getty Images / Salah MalkawiФлаги США, Саудовской Аравии и Украины
Флаги США, Саудовской Аравии и Украины - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Getty Images / Salah Malkawi
Флаги США, Саудовской Аравии и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Делегации Вашингтона и Киева на встрече в Эр-Рияде обсуждают прекращение огня в Черном море, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
"Команды США и Украины проводят очередной раунд переговоров в Эр-Рияде, чтобы обсудить прекращение огня в Черном море и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней", — говорится в публикации.
Украинская делегация после переговоров с США в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Раде отметили странную деталь на переговорах Украины и США
08:56

По данным AFP, во вторник стороны начали новый этап обсуждений в Саудовской Аравии.

Предыдущий раунд переговоров представителей США и Украины прошел Эр-Рияде в воскресенье.
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Порошенко раскрыл неожиданные данные о переговорах Украины и США
11:59
Накануне там же состоялась экспертная встреча "технических команд" Москвы и Вашингтона. Россию представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Как заявляли в Кремле, основная тема — Черноморская инициатива, которая обсуждалась во время последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где прошли переговоры делегаций России и США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Белом доме ожидают позитивное заявление о переговорах в Эр-Рияде
01:22
После встречи Карасин рассказал РИА Новости, что переговоры с американской делегацией были трудными, но конструктивными. Говоря о диалоге по Украине, он подчеркнул, что позиции не всегда совпадают, но стороны будут искать форму взаимодействия — такая возможность появилась. При этом у Москвы и Вашингтона есть понимание, что надо сотрудничать в вопросах, связанных с украинским кризисом.
Карасин также высказал мнение, что переговоры экспертных групп России и США могут быть продолжены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Очень защищенный канал: безлимитная связь Путина и Трампа
20 марта, 08:00

Разговор Путина и Трампа

Беседа двух лидеров состоялась 18 марта. Они затронули вопросы урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский президент положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Вбомби их в каменный век, Влад: Трамп понял, с чем столкнулся на Украине
23 марта, 08:00
 
В миреВладимир ПутинЧерное мореСШАГригорий КарасинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Совет Федерации РФДональд ТрампРоссияТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Украина
 
 
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