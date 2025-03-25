https://ria.ru/20250325/peregovory-2007147142.html

СМИ раскрыли подробности переговоров США и Украины в Эр-Рияде

СМИ раскрыли подробности переговоров США и Украины в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025

СМИ раскрыли подробности переговоров США и Украины в Эр-Рияде

Делегации Вашингтона и Киева на встрече в Эр-Рияде обсуждают прекращение огня в Черном море, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T11:49:00+03:00

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в мире

владимир путин

черное море

сша

григорий карасин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

совет федерации рф

дональд трамп

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Делегации Вашингтона и Киева на встрече в Эр-Рияде обсуждают прекращение огня в Черном море, пишет Bloomberg со ссылкой на источник."Команды США и Украины проводят очередной раунд переговоров в Эр-Рияде, чтобы обсудить прекращение огня в Черном море и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней", — говорится в публикации.Предыдущий раунд переговоров представителей США и Украины прошел Эр-Рияде в воскресенье.Накануне там же состоялась экспертная встреча "технических команд" Москвы и Вашингтона. Россию представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как заявляли в Кремле, основная тема — Черноморская инициатива, которая обсуждалась во время последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.После встречи Карасин рассказал РИА Новости, что переговоры с американской делегацией были трудными, но конструктивными. Говоря о диалоге по Украине, он подчеркнул, что позиции не всегда совпадают, но стороны будут искать форму взаимодействия — такая возможность появилась. При этом у Москвы и Вашингтона есть понимание, что надо сотрудничать в вопросах, связанных с украинским кризисом.Карасин также высказал мнение, что переговоры экспертных групп России и США могут быть продолжены.Разговор Путина и ТрампаБеседа двух лидеров состоялась 18 марта. Они затронули вопросы урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский президент положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007099252.html

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007149630.html

https://ria.ru/20250325/peregovory-2007080174.html

https://ria.ru/20250320/svyaz-2006048395.html

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

черное море

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