СМИ раскрыли подробности переговоров США и Украины в Эр-Рияде
Bloomberg: США и Украина в Эр-Рияде обсуждают прекращение огня в Черном море
© Getty Images / Salah MalkawiФлаги США, Саудовской Аравии и Украины
© Getty Images / Salah Malkawi
Флаги США, Саудовской Аравии и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Делегации Вашингтона и Киева на встрече в Эр-Рияде обсуждают прекращение огня в Черном море, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
"Команды США и Украины проводят очередной раунд переговоров в Эр-Рияде, чтобы обсудить прекращение огня в Черном море и прекращение ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней", — говорится в публикации.
По данным AFP, во вторник стороны начали новый этап обсуждений в Саудовской Аравии.
Предыдущий раунд переговоров представителей США и Украины прошел Эр-Рияде в воскресенье.
Накануне там же состоялась экспертная встреча "технических команд" Москвы и Вашингтона. Россию представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Как заявляли в Кремле, основная тема — Черноморская инициатива, которая обсуждалась во время последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.
После встречи Карасин рассказал РИА Новости, что переговоры с американской делегацией были трудными, но конструктивными. Говоря о диалоге по Украине, он подчеркнул, что позиции не всегда совпадают, но стороны будут искать форму взаимодействия — такая возможность появилась. При этом у Москвы и Вашингтона есть понимание, что надо сотрудничать в вопросах, связанных с украинским кризисом.
Карасин также высказал мнение, что переговоры экспертных групп России и США могут быть продолжены.
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20 марта, 08:00
Разговор Путина и Трампа
Беседа двух лидеров состоялась 18 марта. Они затронули вопросы урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский президент положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".