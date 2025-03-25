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AFP сообщило о новом раунде переговоров США и Украины в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
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11:26 25.03.2025 (обновлено: 11:40 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/peregovory-2007140646.html
AFP сообщило о новом раунде переговоров США и Украины в Эр-Рияде
AFP сообщило о новом раунде переговоров США и Украины в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025
AFP сообщило о новом раунде переговоров США и Украины в Эр-Рияде
Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники сообщает о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник. РИА Новости, 25.03.2025
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в мире
сша
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники сообщает о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник.Ранее украинские СМИ сообщили, что киевская делегация возможно останется в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США."Украинские и американские официальные лица провели еще один раунд переговоров во вторник в Эр-Рияде, сообщил украинский источник", - говорится в материале агентства.Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.При этом переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250325/zamysel-2007086864.html
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Украинская делегация после переговоров с США в Эр-Рияде
Украинская делегация после переговоров с США в Эр-Рияде
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в мире, сша, россия, григорий карасин, владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дональд трамп, саудовская аравия
В мире, США, Россия, Григорий Карасин, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дональд Трамп, Саудовская Аравия
AFP сообщило о новом раунде переговоров США и Украины в Эр-Рияде

AFP сообщило о новом раунде переговоров США и Украины в Эр-Рияде во вторник

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники сообщает о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник.
Ранее украинские СМИ сообщили, что киевская делегация возможно останется в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США.
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"Украинские и американские официальные лица провели еще один раунд переговоров во вторник в Эр-Рияде, сообщил украинский источник", - говорится в материале агентства.
Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.
При этом переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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В миреСШАРоссияГригорий КарасинВладимир ПутинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дональд ТрампСаудовская Аравия
 
 
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