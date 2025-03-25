https://ria.ru/20250325/peregovory-2007140646.html

AFP сообщило о новом раунде переговоров США и Украины в Эр-Рияде

AFP сообщило о новом раунде переговоров США и Украины в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025

AFP сообщило о новом раунде переговоров США и Украины в Эр-Рияде

Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники сообщает о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник. РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники сообщает о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник.Ранее украинские СМИ сообщили, что киевская делегация возможно останется в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США."Украинские и американские официальные лица провели еще один раунд переговоров во вторник в Эр-Рияде, сообщил украинский источник", - говорится в материале агентства.Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.При этом переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250325/zamysel-2007086864.html

https://ria.ru/20250324/tramp-2007059303.html

сша

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Украинская делегация после переговоров с США в Эр-Рияде Украинская делегация после переговоров с США в Эр-Рияде 2025-03-25T11:26 true PT0M05S

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в мире, сша, россия, григорий карасин, владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дональд трамп, саудовская аравия