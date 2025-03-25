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Источник: российская делегация улетела из Эр-Рияда - РИА Новости, 25.03.2025
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11:22 25.03.2025 (обновлено: 11:31 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/peregovory-2007139725.html
Источник: российская делегация улетела из Эр-Рияда
Источник: российская делегация улетела из Эр-Рияда - РИА Новости, 25.03.2025
Источник: российская делегация улетела из Эр-Рияда
Российская делегация улетела из саудовского Эр-Рияда после переговоров с США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 25.03.2025
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григорий карасин
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совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
россия
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ЭР-РИЯД, 25 мар - РИА Новости. Российская делегация улетела из саудовского Эр-Рияда после переговоров с США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Улетели", - сообщил он.Во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сообщил, что российская делегация вылетает из Эр-Рияда в Россию, вечером должна прибыть в РФ.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
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эр-рияд (город), григорий карасин, владимир джабаров, владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, россия, сша
Эр-Рияд (город), Григорий Карасин, Владимир Джабаров, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Россия, США
Источник: российская делегация улетела из Эр-Рияда

Российская делегация улетела из Эр-Рияда после переговоров с США

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходят переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходят переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходят переговоры делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта
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ЭР-РИЯД, 25 мар - РИА Новости. Российская делегация улетела из саудовского Эр-Рияда после переговоров с США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Улетели", - сообщил он.
Во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сообщил, что российская делегация вылетает из Эр-Рияда в Россию, вечером должна прибыть в РФ.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Советник директора ФСБ Сергей Беседа и глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин после окончания переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Джабаров назвал прошедшие в Эр-Рияде переговоры серьезными и сложными
10:50
 
Эр-Рияд (город)Григорий КарасинВладимир ДжабаровВладимир ПутинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеРоссияСША
 
 
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