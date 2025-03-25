https://ria.ru/20250325/peregovory-2007139725.html

Источник: российская делегация улетела из Эр-Рияда

Источник: российская делегация улетела из Эр-Рияда - РИА Новости, 25.03.2025

Источник: российская делегация улетела из Эр-Рияда

Российская делегация улетела из саудовского Эр-Рияда после переговоров с США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 25.03.2025

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эр-рияд (город)

григорий карасин

владимир джабаров

владимир путин

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЭР-РИЯД, 25 мар - РИА Новости. Российская делегация улетела из саудовского Эр-Рияда после переговоров с США, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Улетели", - сообщил он.Во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сообщил, что российская делегация вылетает из Эр-Рияда в Россию, вечером должна прибыть в РФ.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250325/peregovory-2007131505.html

эр-рияд (город)

россия

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