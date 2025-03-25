https://ria.ru/20250325/peregovory-2007131505.html
Джабаров назвал прошедшие в Эр-Рияде переговоры серьезными и сложными
Джабаров назвал прошедшие в Эр-Рияде переговоры серьезными и сложными - РИА Новости, 25.03.2025
Джабаров назвал прошедшие в Эр-Рияде переговоры серьезными и сложными
Переговоры России и США в Эр-Рияде были серьёзными и сложными, но обе стороны пытались понять друг друга, сообщил первый замглавы международного комитета... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T10:50:00+03:00
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совет федерации рф
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Переговоры России и США в Эр-Рияде были серьёзными и сложными, но обе стороны пытались понять друг друга, сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."Переговоры были очень серьёзные, сложные, но обе стороны пытались услышать и понять друг друга. Это уже хорошо", - сказал Джабаров в эфире телеканала "Россия 24".Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 мск.
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Россия, Владимир Джабаров, США, Черное море, Григорий Карасин, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Джабаров назвал прошедшие в Эр-Рияде переговоры серьезными и сложными
Джабаров: переговоры с США были сложными, но стороны пытались понять друг друга