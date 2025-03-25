https://ria.ru/20250325/peregovory-2007115104.html

Карасин не исключил продолжения переговоров экспертных групп по Украине

Карасин не исключил продолжения переговоров экспертных групп по Украине - РИА Новости, 25.03.2025

Карасин не исключил продолжения переговоров экспертных групп по Украине

Переговоры экспертных групп России и США по Украине могут быть продолжены, в интервью РИА Новости этого не исключил член делегации РФ, сенатор Григорий Карасин. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T09:56:00+03:00

2025-03-25T09:56:00+03:00

2025-03-25T10:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

григорий карасин

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

политика

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Переговоры экспертных групп России и США по Украине могут быть продолжены, в интервью РИА Новости этого не исключил член делегации РФ, сенатор Григорий Карасин. Он прокомментировал ход переговоров по телефону из саудовского Эр-Рияда. Отвечая на вопрос агентства, могут ли быть продолжены переговоры РФ и США на экспертном уровне, Карасин отметил: "пока мы не обсуждали, но посмотрим, вполне вероятно".Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 мск.

https://ria.ru/20250325/peregovory-2007112070.html

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Ольга Фомченкова

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