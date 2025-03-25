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Карасин не исключил продолжения переговоров экспертных групп по Украине - РИА Новости, 25.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:56 25.03.2025 (обновлено: 10:28 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/peregovory-2007115104.html
Карасин не исключил продолжения переговоров экспертных групп по Украине
Карасин не исключил продолжения переговоров экспертных групп по Украине - РИА Новости, 25.03.2025
Карасин не исключил продолжения переговоров экспертных групп по Украине
Переговоры экспертных групп России и США по Украине могут быть продолжены, в интервью РИА Новости этого не исключил член делегации РФ, сенатор Григорий Карасин. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:56:00+03:00
2025-03-25T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
григорий карасин
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
политика
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Переговоры экспертных групп России и США по Украине могут быть продолжены, в интервью РИА Новости этого не исключил член делегации РФ, сенатор Григорий Карасин. Он прокомментировал ход переговоров по телефону из саудовского Эр-Рияда. Отвечая на вопрос агентства, могут ли быть продолжены переговоры РФ и США на экспертном уровне, Карасин отметил: "пока мы не обсуждали, но посмотрим, вполне вероятно".Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 мск.
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россия, сша, украина, григорий карасин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Григорий Карасин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Политика
Карасин не исключил продолжения переговоров экспертных групп по Украине

Карасин назвал продолжение переговоров России и США по Украине вполне вероятным

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкГригорий Карасин и Сергей Беседа после окончания переговоров делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта в Эр-Рияде
Григорий Карасин и Сергей Беседа после окончания переговоров делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Григорий Карасин и Сергей Беседа после окончания переговоров делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта в Эр-Рияде
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Переговоры экспертных групп России и США по Украине могут быть продолжены, в интервью РИА Новости этого не исключил член делегации РФ, сенатор Григорий Карасин.
Он прокомментировал ход переговоров по телефону из саудовского Эр-Рияда.
Отвечая на вопрос агентства, могут ли быть продолжены переговоры РФ и США на экспертном уровне, Карасин отметил: "пока мы не обсуждали, но посмотрим, вполне вероятно".
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 мск.
Советник директора ФСБ Сергей Беседа и глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин после окончания переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Карасин назвал важную деталь в переговорах с США по Украине
09:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаГригорий КарасинПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеПолитика
 
 
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