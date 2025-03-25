https://ria.ru/20250325/peregovory-2007115104.html
Карасин не исключил продолжения переговоров экспертных групп по Украине
Карасин не исключил продолжения переговоров экспертных групп по Украине - РИА Новости, 25.03.2025
Карасин не исключил продолжения переговоров экспертных групп по Украине
Переговоры экспертных групп России и США по Украине могут быть продолжены, в интервью РИА Новости этого не исключил член делегации РФ, сенатор Григорий Карасин. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:56:00+03:00
2025-03-25T09:56:00+03:00
2025-03-25T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
григорий карасин
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007106250_0:0:896:504_1920x0_80_0_0_664712af38779c7895dd83d2e5c88ef4.jpg
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Переговоры экспертных групп России и США по Украине могут быть продолжены, в интервью РИА Новости этого не исключил член делегации РФ, сенатор Григорий Карасин. Он прокомментировал ход переговоров по телефону из саудовского Эр-Рияда. Отвечая на вопрос агентства, могут ли быть продолжены переговоры РФ и США на экспертном уровне, Карасин отметил: "пока мы не обсуждали, но посмотрим, вполне вероятно".Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 мск.
https://ria.ru/20250325/peregovory-2007112070.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007106250_38:0:869:623_1920x0_80_0_0_7802c582f240a35d30a354f0325eaacd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, григорий карасин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Григорий Карасин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Политика
Карасин не исключил продолжения переговоров экспертных групп по Украине
Карасин назвал продолжение переговоров России и США по Украине вполне вероятным