Карасин назвал важную деталь в переговорах с США по Украине
Карасин: РФ и США пытаются искать форму взаимодействия при несовпадении позиций
© МИД РФ | Перейти в медиабанкСоветник директора ФСБ Сергей Беседа и глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин после окончания переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде
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Советник директора ФСБ Сергей Беседа и глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин после окончания переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. На переговорах экспертных групп России и США по Украине позиции сторон не всегда совпадали, но будем искать форму взаимодействия, такая возможность появилась, заявил РИА Новости по телефону из саудовского Эр-Рияда член делегации РФ, сенатор Григорий Карасин.
"Другой вопрос, что позиции (по Украине – ред.) не всегда совпадают, мягко говоря, но будем искать форму взаимодействия. Такая возможность появилась", - сказал политик.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 мск.
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