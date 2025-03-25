https://ria.ru/20250325/peregovory-2007112070.html

Карасин назвал важную деталь в переговорах с США по Украине

Карасин назвал важную деталь в переговорах с США по Украине - РИА Новости, 25.03.2025

Карасин назвал важную деталь в переговорах с США по Украине

На переговорах экспертных групп России и США по Украине позиции сторон не всегда совпадали, но будем искать форму взаимодействия, такая возможность появилась,... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T09:46:00+03:00

2025-03-25T09:46:00+03:00

2025-03-25T11:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

григорий карасин

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

политика

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. На переговорах экспертных групп России и США по Украине позиции сторон не всегда совпадали, но будем искать форму взаимодействия, такая возможность появилась, заявил РИА Новости по телефону из саудовского Эр-Рияда член делегации РФ, сенатор Григорий Карасин. "Другой вопрос, что позиции (по Украине – ред.) не всегда совпадают, мягко говоря, но будем искать форму взаимодействия. Такая возможность появилась", - сказал политик.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждает, что совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11.00 мск.

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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