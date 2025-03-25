https://ria.ru/20250325/peregovory-2007105052.html

Карасин рассказал о переговорах с США по Украине

Карасин рассказал о переговорах с США по Украине - РИА Новости, 25.03.2025

Карасин рассказал о переговорах с США по Украине

Переговоры с американской делегацией в Эр-Рияде были трудными, но конструктивными, заявил РИА Новости член российской делегации, глава международного комитета... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T09:13:00+03:00

2025-03-25T09:13:00+03:00

2025-03-25T10:30:00+03:00

григорий карасин

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совет федерации рф

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Переговоры с американской делегацией в Эр-Рияде были трудными, но конструктивными, заявил РИА Новости член российской делегации, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин."Состоялся очень интересный, трудный, но достаточно конструктивный разговор с командой США экспертной. Сидели весь день с утра до поздней ночи", — отметил собеседник агентства.Говоря о диалоге по Украине, он подчеркнул, что позиции не всегда совпадают, но стороны будут искать форму взаимодействия — такая возможность появилась. При этом у Москвы и Вашингтона есть понимание, что надо сотрудничать в вопросах, связанных с украинским кризисом.Карасин также высказал мнение, что переговоры экспертных групп России и США могут быть продолжены.Экспертная встреча "технических команд" Москвы и Вашингтона состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Россию, помимо Григория Карасина, представлял советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как заявляли в Кремле, основная тема — Черноморская инициатива, которая обсуждалась во время последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.Совместное заявление сторон по итогам переговоров опубликуют во вторник, рассказал РИА Новости источник.Разговор Путина и ТрампаБеседа двух лидеров состоялась 18 марта. Они затронули вопросы урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский президент положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".

https://ria.ru/20250325/peregovory-2007080174.html

https://ria.ru/20250320/svyaz-2006048395.html

https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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