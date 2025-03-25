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Карасин рассказал о переговорах с США по Украине - РИА Новости, 25.03.2025
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09:13 25.03.2025 (обновлено: 10:30 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/peregovory-2007105052.html
Карасин рассказал о переговорах с США по Украине
Карасин рассказал о переговорах с США по Украине - РИА Новости, 25.03.2025
Карасин рассказал о переговорах с США по Украине
Переговоры с американской делегацией в Эр-Рияде были трудными, но конструктивными, заявил РИА Новости член российской делегации, глава международного комитета... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:13:00+03:00
2025-03-25T10:30:00+03:00
григорий карасин
сша
украина
политика
совет федерации рф
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
дональд трамп
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Переговоры с американской делегацией в Эр-Рияде были трудными, но конструктивными, заявил РИА Новости член российской делегации, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин."Состоялся очень интересный, трудный, но достаточно конструктивный разговор с командой США экспертной. Сидели весь день с утра до поздней ночи", — отметил собеседник агентства.Говоря о диалоге по Украине, он подчеркнул, что позиции не всегда совпадают, но стороны будут искать форму взаимодействия — такая возможность появилась. При этом у Москвы и Вашингтона есть понимание, что надо сотрудничать в вопросах, связанных с украинским кризисом.Карасин также высказал мнение, что переговоры экспертных групп России и США могут быть продолжены.Экспертная встреча "технических команд" Москвы и Вашингтона состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Россию, помимо Григория Карасина, представлял советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как заявляли в Кремле, основная тема — Черноморская инициатива, которая обсуждалась во время последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.Совместное заявление сторон по итогам переговоров опубликуют во вторник, рассказал РИА Новости источник.Разговор Путина и ТрампаБеседа двух лидеров состоялась 18 марта. Они затронули вопросы урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский президент положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
https://ria.ru/20250325/peregovory-2007080174.html
https://ria.ru/20250320/svyaz-2006048395.html
https://ria.ru/20250318/razgovor-2005838756.html
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григорий карасин, сша, украина, политика, совет федерации рф, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дональд трамп, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Григорий Карасин, США, Украина, Политика, Совет Федерации РФ, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Дональд Трамп, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Карасин рассказал о переговорах с США по Украине

Карасин назвал разговор с США по Украине интересным, трудным и конструктивным

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкГлава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа после окончания переговоров в Эр-Рияде
Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа после окончания переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа после окончания переговоров в Эр-Рияде
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Переговоры с американской делегацией в Эр-Рияде были трудными, но конструктивными, заявил РИА Новости член российской делегации, глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
"Состоялся очень интересный, трудный, но достаточно конструктивный разговор с командой США экспертной. Сидели весь день с утра до поздней ночи", — отметил собеседник агентства.
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где прошли переговоры делегаций России и США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Белом доме ожидают позитивное заявление о переговорах в Эр-Рияде
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Говоря о диалоге по Украине, он подчеркнул, что позиции не всегда совпадают, но стороны будут искать форму взаимодействия — такая возможность появилась. При этом у Москвы и Вашингтона есть понимание, что надо сотрудничать в вопросах, связанных с украинским кризисом.
Карасин также высказал мнение, что переговоры экспертных групп России и США могут быть продолжены.
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Экспертная встреча "технических команд" Москвы и Вашингтона состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, она продлилась более 12 часов. Россию, помимо Григория Карасина, представлял советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Как заявляли в Кремле, основная тема — Черноморская инициатива, которая обсуждалась во время последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.
Совместное заявление сторон по итогам переговоров опубликуют во вторник, рассказал РИА Новости источник.
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Разговор Путина и Трампа

Беседа двух лидеров состоялась 18 марта. Они затронули вопросы урегулирования украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский президент положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Главы государств также договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру".
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Григорий КарасинСШАУкраинаПолитикаСовет Федерации РФПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеДональд ТрампВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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