https://ria.ru/20250325/pamyatnik-2007090227.html

В Благовещенске к 80-летию Победы откроют памятник воинам разных эпох

В Благовещенске к 80-летию Победы откроют памятник воинам разных эпох - РИА Новости, 25.03.2025

В Благовещенске к 80-летию Победы откроют памятник воинам разных эпох

Новый памятник с собирательными образами воинов разных эпох откроют в Благовещенске к 80-летию Победы, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T05:56:00+03:00

2025-03-25T05:56:00+03:00

2025-03-25T05:56:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

благовещенск

амурская область

василий орлов (губернатор)

80-летие победы в великой отечественной войне

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар - РИА Новости. Новый памятник с собирательными образами воинов разных эпох откроют в Благовещенске к 80-летию Победы, сообщает правительство Амурской области. О подготовке региона к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне губернатор Приамурья Василий Орлов доложил на заседании совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего с участием глав регионов под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. По словам Орлова, Дальний Восток праздник будет отмечать дважды: 9 мая – завершение Великой Отечественной войны и 3 сентября – завершение Второй мировой. "В Амурской области запланировано значительное количество мероприятий. Крупнейшим из них станет открытие обновленной площади Победы в Благовещенске. Там сейчас завершается капитальная реконструкция. На площади будет установлен бронзовый монумент защитникам Отечества. Памятник объединит несколько исторических эпох. Одна из трех фигур будет изображать красноармейца времен гражданской войны, вторая – солдата Великой Отечественной войны, третья фигура посвящена нашим ребятам, которые сейчас участвуют в специальной военной операции", - приводятся в сообщении слова главы региона. Ранее правительство Приамурья сообщало, что проект памятника разработал главный архитектор Студии военных художников имени Митрофана Грекова министерства обороны РФ Алексей Темников. Композиция состоит из трех элементов – центральной части и двух боковых барельефов. В центре - фигуры красноармейца, солдата периода Великой Отечественной войны и воина сегодняшнего дня. Два боковых барельефа отражают собирательный образ воинов разных эпох — зарождение и становление военной мощи России. Монумент высотой 6,3 метра планируется выполнить из бронзы, тыльные части барельефов и контур облицевать гранитом. Общая длина всей композиции составит около 18 метров. Местом для размещения выбрана площадь Победы в областной столице Приамурья - Благовещенске. Спонсор создания и установки нового мемориала - благотворительный фонд.

https://ria.ru/20250215/muzej-1999616982.html

https://ria.ru/20250123/habarovsk-1995123200.html

россия

благовещенск

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), 80-летие победы в великой отечественной войне