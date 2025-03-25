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В Благовещенске к 80-летию Победы откроют памятник воинам разных эпох - РИА Новости, 25.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
05:56 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/pamyatnik-2007090227.html
В Благовещенске к 80-летию Победы откроют памятник воинам разных эпох
В Благовещенске к 80-летию Победы откроют памятник воинам разных эпох - РИА Новости, 25.03.2025
В Благовещенске к 80-летию Победы откроют памятник воинам разных эпох
Новый памятник с собирательными образами воинов разных эпох откроют в Благовещенске к 80-летию Победы, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T05:56:00+03:00
2025-03-25T05:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
благовещенск
амурская область
василий орлов (губернатор)
80-летие победы в великой отечественной войне
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар - РИА Новости. Новый памятник с собирательными образами воинов разных эпох откроют в Благовещенске к 80-летию Победы, сообщает правительство Амурской области. О подготовке региона к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне губернатор Приамурья Василий Орлов доложил на заседании совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего с участием глав регионов под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. По словам Орлова, Дальний Восток праздник будет отмечать дважды: 9 мая – завершение Великой Отечественной войны и 3 сентября – завершение Второй мировой. "В Амурской области запланировано значительное количество мероприятий. Крупнейшим из них станет открытие обновленной площади Победы в Благовещенске. Там сейчас завершается капитальная реконструкция. На площади будет установлен бронзовый монумент защитникам Отечества. Памятник объединит несколько исторических эпох. Одна из трех фигур будет изображать красноармейца времен гражданской войны, вторая – солдата Великой Отечественной войны, третья фигура посвящена нашим ребятам, которые сейчас участвуют в специальной военной операции", - приводятся в сообщении слова главы региона. Ранее правительство Приамурья сообщало, что проект памятника разработал главный архитектор Студии военных художников имени Митрофана Грекова министерства обороны РФ Алексей Темников. Композиция состоит из трех элементов – центральной части и двух боковых барельефов. В центре - фигуры красноармейца, солдата периода Великой Отечественной войны и воина сегодняшнего дня. Два боковых барельефа отражают собирательный образ воинов разных эпох — зарождение и становление военной мощи России. Монумент высотой 6,3 метра планируется выполнить из бронзы, тыльные части барельефов и контур облицевать гранитом. Общая длина всей композиции составит около 18 метров. Местом для размещения выбрана площадь Победы в областной столице Приамурья - Благовещенске. Спонсор создания и установки нового мемориала - благотворительный фонд.
https://ria.ru/20250215/muzej-1999616982.html
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общество, россия, благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Благовещенск, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Благовещенске к 80-летию Победы откроют памятник воинам разных эпох

В Благовещенске к 80-летию Победы откроют памятник с образами воинов разных эпох

© РИА Новости / Игорь Агеенко | Перейти в медиабанкГорода России. Благовещенск
Города России. Благовещенск - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар - РИА Новости. Новый памятник с собирательными образами воинов разных эпох откроют в Благовещенске к 80-летию Победы, сообщает правительство Амурской области.
О подготовке региона к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне губернатор Приамурья Василий Орлов доложил на заседании совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего с участием глав регионов под руководством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. По словам Орлова, Дальний Восток праздник будет отмечать дважды: 9 мая – завершение Великой Отечественной войны и 3 сентября – завершение Второй мировой.
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15 февраля, 21:11
Амурской области запланировано значительное количество мероприятий. Крупнейшим из них станет открытие обновленной площади Победы в Благовещенске. Там сейчас завершается капитальная реконструкция. На площади будет установлен бронзовый монумент защитникам Отечества. Памятник объединит несколько исторических эпох. Одна из трех фигур будет изображать красноармейца времен гражданской войны, вторая – солдата Великой Отечественной войны, третья фигура посвящена нашим ребятам, которые сейчас участвуют в специальной военной операции", - приводятся в сообщении слова главы региона.
Ранее правительство Приамурья сообщало, что проект памятника разработал главный архитектор Студии военных художников имени Митрофана Грекова министерства обороны РФ Алексей Темников. Композиция состоит из трех элементов – центральной части и двух боковых барельефов. В центре - фигуры красноармейца, солдата периода Великой Отечественной войны и воина сегодняшнего дня. Два боковых барельефа отражают собирательный образ воинов разных эпох — зарождение и становление военной мощи России.
Монумент высотой 6,3 метра планируется выполнить из бронзы, тыльные части барельефов и контур облицевать гранитом. Общая длина всей композиции составит около 18 метров. Местом для размещения выбрана площадь Победы в областной столице Приамурья - Благовещенске. Спонсор создания и установки нового мемориала - благотворительный фонд.
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