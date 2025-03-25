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Работали наравне со взрослыми. В Дубне открылась выставка о подвиге тыла - РИА Новости, 25.03.2025
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09:00 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/osvobozhdenie-2007036305.html
Работали наравне со взрослыми. В Дубне открылась выставка о подвиге тыла
Работали наравне со взрослыми. В Дубне открылась выставка о подвиге тыла - РИА Новости, 25.03.2025
Работали наравне со взрослыми. В Дубне открылась выставка о подвиге тыла
Финальная фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл", посвященная трудовому подвигу жителей прифронтовой полосы, открылась на... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T09:00:00+03:00
2025-03-25T09:00:00+03:00
общество
дубна
московская область (подмосковье)
белоруссия
наталья тюрина
государственный университет "дубна"
президентский фонд культурных инициатив
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2007038067_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_eaf6e1026c3b0855d1fb29f8b18d623f.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Финальная фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл", посвященная трудовому подвигу жителей прифронтовой полосы, открылась на площадке Государственного университета "Дубна" в Московской области.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. Война показана через образы простых людей, особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу.Вклад молодых людей в Победу над нацизмом отметил и.о. ректора государственного университета "Дубна" Андрей Деникин. Он подчеркнул, что миллионы детей и подростков в годы Великой Отечественной войны заменили на заводах и фабриках своих отцов и старших братьев, ушедших на фронт."С самого начала войны рабочий день был продлен до десяти, а где-то и до 12 часов. Такого понятия, как отпуск или выходной, не существовало. Подростков наскоро обучали азам профессии, и они приступали к работе. Они днем и ночью работали у машин и станков, выпуская продукцию, нужную фронту и тылу, приближая час долгожданной Победы. Подростки трудились наравне со взрослыми, но никогда не жаловались", — сказал Деникин, добавив, что за самоотверженный труд в тылу тысячи подростков были награждены орденами и медалями."Здесь нет взрывов, рывков из траншей, здесь ежедневные будни. И это очень важно, потому что труженики тыла еще живы. Они увидят эту выставку", — отметил депутат Совета депутатов городского округа Дубна Александр Руденко.Он также сказал, что предложит ветеранам выступить перед молодыми посетителями выставки с рассказом о том времени и своих чувствах от представленных фотографий."На фотографиях живые реальные люди, которые не позируют, а, превозмогая себя, трудятся, понимая, что в данном случае труд ради Победы намного важнее личных интересов, амбиций и целей. Была общая цель, и люди были единым целым, как призывает нас Христос: будьте так же все едины между собой, как и я с Отцом Моим Небесным", — подчеркнул благочинный Дубненско-Талдомского округа Павел Мурзич.По словам организаторов, в основе проекта лежит уникальный фотоархив Совинформбюро 1944-1945 годов, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Мультимедийная фотовыставка носит гибридный характер, сочетая в себе фото-, аудио- и видеоформаты, реализуемые инструментами новых медиа."Вклад героического тыла в Победу, 80-летие которой мы отмечаем, переоценить невозможно. Поэтому так важно, что финальная выставка проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" открывается именно в Дубне, где ковалась победа тогда и куется победа сегодня. Документальные фотодокументы увидят здесь наши ведущие ученые и студенты, которые уже сегодня создают будущее нашей страны и мира. Знакомство с выставкой позволит понимать и строить это будущее максимально осознанно", — заключила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".
https://ria.ru/20250203/osvobozhdenie-1996641187.html
дубна
московская область (подмосковье)
белоруссия
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общество, дубна, московская область (подмосковье), белоруссия, наталья тюрина, государственный университет "дубна", президентский фонд культурных инициатив, 80-летие победы в великой отечественной войне, социальный навигатор, освобождение. путь к победе, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Дубна, Московская область (Подмосковье), Белоруссия, Наталья Тюрина, Государственный университет "Дубна", Президентский фонд культурных инициатив, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Социальный навигатор, Освобождение. Путь к Победе, Великая Отечественная война (1941-1945)

Работали наравне со взрослыми. В Дубне открылась выставка о подвиге тыла

© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Тыл на площадке Государственного университета Дубна - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Алена Пустовалова
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Финальная фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл", посвященная трудовому подвигу жителей прифронтовой полосы, открылась на площадке Государственного университета "Дубна" в Московской области.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. Война показана через образы простых людей, особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу.
Вклад молодых людей в Победу над нацизмом отметил и.о. ректора государственного университета "Дубна" Андрей Деникин. Он подчеркнул, что миллионы детей и подростков в годы Великой Отечественной войны заменили на заводах и фабриках своих отцов и старших братьев, ушедших на фронт.
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"С самого начала войны рабочий день был продлен до десяти, а где-то и до 12 часов. Такого понятия, как отпуск или выходной, не существовало. Подростков наскоро обучали азам профессии, и они приступали к работе. Они днем и ночью работали у машин и станков, выпуская продукцию, нужную фронту и тылу, приближая час долгожданной Победы. Подростки трудились наравне со взрослыми, но никогда не жаловались", — сказал Деникин, добавив, что за самоотверженный труд в тылу тысячи подростков были награждены орденами и медалями.
"Здесь нет взрывов, рывков из траншей, здесь ежедневные будни. И это очень важно, потому что труженики тыла еще живы. Они увидят эту выставку", — отметил депутат Совета депутатов городского округа Дубна Александр Руденко.
Он также сказал, что предложит ветеранам выступить перед молодыми посетителями выставки с рассказом о том времени и своих чувствах от представленных фотографий.
"На фотографиях живые реальные люди, которые не позируют, а, превозмогая себя, трудятся, понимая, что в данном случае труд ради Победы намного важнее личных интересов, амбиций и целей. Была общая цель, и люди были единым целым, как призывает нас Христос: будьте так же все едины между собой, как и я с Отцом Моим Небесным", — подчеркнул благочинный Дубненско-Талдомского округа Павел Мурзич.
© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Тыл на площадке Государственного университета Дубна
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
1 из 12
© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Тыл на площадке Государственного университета Дубна
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
2 из 12
© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Тыл на площадке Государственного университета Дубна
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
3 из 12
© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Тыл на площадке Государственного университета Дубна
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
4 из 12
© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Тыл на площадке Государственного университета Дубна
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
5 из 12
© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Тыл на площадке Государственного университета Дубна
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
6 из 12
© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Тыл на площадке Государственного университета Дубна
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
7 из 12
© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Тыл на площадке Государственного университета Дубна
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
8 из 12
© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Тыл на площадке Государственного университета Дубна
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
9 из 12
© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Тыл на площадке Государственного университета Дубна
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
10 из 12
© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Тыл на площадке Государственного университета Дубна
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
11 из 12
© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка Освобождение. Путь к Победе. Тыл на площадке Государственного университета Дубна
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
12 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
1 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
2 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
3 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
4 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
5 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
6 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
7 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
8 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
9 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
10 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
11 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
© РИА Новости / Алена Пустовалова
12 из 12
По словам организаторов, в основе проекта лежит уникальный фотоархив Совинформбюро 1944-1945 годов, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Мультимедийная фотовыставка носит гибридный характер, сочетая в себе фото-, аудио- и видеоформаты, реализуемые инструментами новых медиа.
"Вклад героического тыла в Победу, 80-летие которой мы отмечаем, переоценить невозможно. Поэтому так важно, что финальная выставка проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" открывается именно в Дубне, где ковалась победа тогда и куется победа сегодня. Документальные фотодокументы увидят здесь наши ведущие ученые и студенты, которые уже сегодня создают будущее нашей страны и мира. Знакомство с выставкой позволит понимать и строить это будущее максимально осознанно", — заключила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
"Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".
 
ОбществоДубнаМосковская область (Подмосковье)БелоруссияНаталья ТюринаГосударственный университет "Дубна"Президентский фонд культурных инициатив80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСоциальный навигаторОсвобождение. Путь к ПобедеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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