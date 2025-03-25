Работали наравне со взрослыми. В Дубне открылась выставка о подвиге тыла
© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Финальная фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл", посвященная трудовому подвигу жителей прифронтовой полосы, открылась на площадке Государственного университета "Дубна" в Московской области.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов, а также Белоруссии. Война показана через образы простых людей, особое внимание уделено подвигу советской молодежи в тылу.
Вклад молодых людей в Победу над нацизмом отметил и.о. ректора государственного университета "Дубна" Андрей Деникин. Он подчеркнул, что миллионы детей и подростков в годы Великой Отечественной войны заменили на заводах и фабриках своих отцов и старших братьев, ушедших на фронт.
"С самого начала войны рабочий день был продлен до десяти, а где-то и до 12 часов. Такого понятия, как отпуск или выходной, не существовало. Подростков наскоро обучали азам профессии, и они приступали к работе. Они днем и ночью работали у машин и станков, выпуская продукцию, нужную фронту и тылу, приближая час долгожданной Победы. Подростки трудились наравне со взрослыми, но никогда не жаловались", — сказал Деникин, добавив, что за самоотверженный труд в тылу тысячи подростков были награждены орденами и медалями.
"Здесь нет взрывов, рывков из траншей, здесь ежедневные будни. И это очень важно, потому что труженики тыла еще живы. Они увидят эту выставку", — отметил депутат Совета депутатов городского округа Дубна Александр Руденко.
Он также сказал, что предложит ветеранам выступить перед молодыми посетителями выставки с рассказом о том времени и своих чувствах от представленных фотографий.
"На фотографиях живые реальные люди, которые не позируют, а, превозмогая себя, трудятся, понимая, что в данном случае труд ради Победы намного важнее личных интересов, амбиций и целей. Была общая цель, и люди были единым целым, как призывает нас Христос: будьте так же все едины между собой, как и я с Отцом Моим Небесным", — подчеркнул благочинный Дубненско-Талдомского округа Павел Мурзич.
© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
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© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
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© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
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© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
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© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
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© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
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© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
7 из 12
© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
8 из 12
© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
9 из 12
© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
10 из 12
© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
11 из 12
© РИА Новости / Алена ПустоваловаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
12 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
1 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
2 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
3 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
4 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
5 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
6 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
7 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
8 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
9 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
10 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
11 из 12
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" на площадке Государственного университета "Дубна"
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По словам организаторов, в основе проекта лежит уникальный фотоархив Совинформбюро 1944-1945 годов, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Мультимедийная фотовыставка носит гибридный характер, сочетая в себе фото-, аудио- и видеоформаты, реализуемые инструментами новых медиа.
"Вклад героического тыла в Победу, 80-летие которой мы отмечаем, переоценить невозможно. Поэтому так важно, что финальная выставка проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл" открывается именно в Дубне, где ковалась победа тогда и куется победа сегодня. Документальные фотодокументы увидят здесь наши ведущие ученые и студенты, которые уже сегодня создают будущее нашей страны и мира. Знакомство с выставкой позволит понимать и строить это будущее максимально осознанно", — заключила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель спецпроекта "Освобождение. Путь к Победе" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
"Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, который стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке", "Лучший корпоративный музей страны".