https://ria.ru/20250325/oon-2007289962.html

ООН приветствует договоренности России, США и Украины по Черному морю

ООН приветствует договоренности России, США и Украины по Черному морю - РИА Новости, 25.03.2025

ООН приветствует договоренности России, США и Украины по Черному морю

ООН приветствует договоренности РФ, США и Украины по Черному морю, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 25.03.2025

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россия

сша

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черное море

стефан дюжаррик

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ООН, 25 мар – РИА Новости. ООН приветствует договоренности РФ, США и Украины по Черному морю, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик."Мы видели два заявления, которые, очевидно, приветствуются", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, поскольку западные страны не исполняли свои обязательства.

https://ria.ru/20250325/more-2007257518.html

россия

сша

украина

черное море

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россия, сша, украина, оон, в мире, владимир путин, черное море, стефан дюжаррик