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ООН приветствует договоренности России, США и Украины по Черному морю - РИА Новости, 25.03.2025
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19:56 25.03.2025 (обновлено: 20:04 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/oon-2007289962.html
ООН приветствует договоренности России, США и Украины по Черному морю
ООН приветствует договоренности России, США и Украины по Черному морю - РИА Новости, 25.03.2025
ООН приветствует договоренности России, США и Украины по Черному морю
ООН приветствует договоренности РФ, США и Украины по Черному морю, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 25.03.2025
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россия
сша
украина
оон
в мире
владимир путин
черное море
стефан дюжаррик
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ООН, 25 мар – РИА Новости. ООН приветствует договоренности РФ, США и Украины по Черному морю, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик."Мы видели два заявления, которые, очевидно, приветствуются", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, поскольку западные страны не исполняли свои обязательства.
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россия, сша, украина, оон, в мире, владимир путин, черное море, стефан дюжаррик
Россия, США, Украина, ООН, В мире, Владимир Путин, Черное море, Стефан Дюжаррик
ООН приветствует договоренности России, США и Украины по Черному морю

Дюжаррик: ООН приветствует договоренности России, США и Украины по Черному морю

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Angela Weiss
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ООН, 25 мар – РИА Новости. ООН приветствует договоренности РФ, США и Украины по Черному морю, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
"Мы видели два заявления, которые, очевидно, приветствуются", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, поскольку западные страны не исполняли свои обязательства.
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Белый дом рассказал о договоренности США и Украины по Черному морю
Вчера, 17:53
 
РоссияСШАУкраинаООНВ миреВладимир ПутинЧерное мореСтефан Дюжаррик
 
 
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