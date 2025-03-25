У ООН нет информации о присоединении к переговорам по Черному морю
У ООН нет информации о приглашении на переговоры РФ и США по Черному морю
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 25 мар – РИА Новости. У Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) пока нет информации о приглашении принять участие в переговорах между Россией и США по Черному морю, ответила на брифинге в Женеве на вопрос корреспондента РИА Новости официальный представитель ЮНКТАД Катрин Хьюссу.
Ранее во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации Григорий Карасин сообщил, что переговоры РФ и США могут продолжиться с участием международного сообщества.
"У меня нет информации или каких-либо подробностей о приглашении ООН для участия в переговорах между Россией и США по безопасности в Черном море. Я могу только сказать, что эти обсуждения никогда не прерывались с тех пор, как закончилась зерновая сделка", - сказала она.
Хьюссу добавила, что цель ЮНКТАД состоит в том, чтобы обеспечить безопасное открытие коридоров в Черном море для экспорта зерна и удобрений.
Накануне замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан вопросы безопасности судоходства в Черном море.
Переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.