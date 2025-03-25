Рейтинг@Mail.ru
Зеленский выдвинул США неожиданное обвинение из-за Путина - РИА Новости, 25.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/obvinenie-2007305656.html
Зеленский выдвинул США неожиданное обвинение из-за Путина
Зеленский выдвинул США неожиданное обвинение из-за Путина - РИА Новости, 25.03.2025
Зеленский выдвинул США неожиданное обвинение из-за Путина
Владимир Зеленский на брифинге обвинил спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в частом общении с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T21:26:00+03:00
2025-03-25T21:26:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир путин
россия
владимир зеленский
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a367a652213bc576b0882161ff8a4b9.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский на брифинге обвинил спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в частом общении с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция велась на YouTube-канале "Общественное"."Я считаю, что Уиткофф провел очень много времени в диалоге с Путиным", — сказал он.На прошлой неделе Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.Он также заявил, что центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает".Позднее депутат Рады Александр Мережко назвал его заявления позорными и призвал убрать Уиткоффа из переговорного процесса.Как отметил другой нардеп Александр Дубинский, Зеленский побоялся лично ответить на слова спецпосланника президента США по Украине и использовал для этого Мережко. По словам политика, такой шаг был направлен на внутреннюю украинскую аудиторию, чтобы СМИ могли распространять идею о "жестком ответе Киева", но при этом чтобы сам Зеленский остался вне удара.
https://ria.ru/20250325/ukraine-2007196559.html
https://ria.ru/20250325/zelenskiy-2007191963.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_99be080d71bc0b0b8b9153c3a0481bf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир путин, россия, владимир зеленский, стив уиткофф
В мире, США, Украина, Владимир Путин, Россия, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф
Зеленский выдвинул США неожиданное обвинение из-за Путина

Зеленский обвинил Уиткоффа в частом общении с Путиным

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский на брифинге обвинил спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в частом общении с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция велась на YouTube-канале "Общественное".
"Я считаю, что Уиткофф провел очень много времени в диалоге с Путиным", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
"Дата уже есть". В Раде раскрыли тайный замысел Зеленского
Вчера, 14:45
На прошлой неделе Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.
Он также заявил, что центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает".
Позднее депутат Рады Александр Мережко назвал его заявления позорными и призвал убрать Уиткоффа из переговорного процесса.
Как отметил другой нардеп Александр Дубинский, Зеленский побоялся лично ответить на слова спецпосланника президента США по Украине и использовал для этого Мережко. По словам политика, такой шаг был направлен на внутреннюю украинскую аудиторию, чтобы СМИ могли распространять идею о "жестком ответе Киева", но при этом чтобы сам Зеленский остался вне удара.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
"Он сумасшедший": на Западе ужаснулись решению Зеленского
Вчера, 14:25
 
В миреСШАУкраинаВладимир ПутинРоссияВладимир ЗеленскийСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала