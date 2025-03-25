https://ria.ru/20250325/obvinenie-2007305656.html

Зеленский выдвинул США неожиданное обвинение из-за Путина

Зеленский выдвинул США неожиданное обвинение из-за Путина - РИА Новости, 25.03.2025

Зеленский выдвинул США неожиданное обвинение из-за Путина

Владимир Зеленский на брифинге обвинил спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в частом общении с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T21:26:00+03:00

2025-03-25T21:26:00+03:00

2025-03-25T21:26:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский на брифинге обвинил спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в частом общении с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция велась на YouTube-канале "Общественное"."Я считаю, что Уиткофф провел очень много времени в диалоге с Путиным", — сказал он.На прошлой неделе Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным.Он также заявил, что центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает".Позднее депутат Рады Александр Мережко назвал его заявления позорными и призвал убрать Уиткоффа из переговорного процесса.Как отметил другой нардеп Александр Дубинский, Зеленский побоялся лично ответить на слова спецпосланника президента США по Украине и использовал для этого Мережко. По словам политика, такой шаг был направлен на внутреннюю украинскую аудиторию, чтобы СМИ могли распространять идею о "жестком ответе Киева", но при этом чтобы сам Зеленский остался вне удара.

https://ria.ru/20250325/ukraine-2007196559.html

https://ria.ru/20250325/zelenskiy-2007191963.html

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в мире, сша, украина, владимир путин, россия, владимир зеленский, стив уиткофф