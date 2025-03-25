Россия и США согласовали список энергообъектов, по которым запретят удары
Башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщается в Telegram-канале Кремля.
В этот список включили:
- нефтеперерабатывающие предприятия;
- нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
- вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру, в том числе электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
- атомные электростанции;
- дамбы гидроэлектростанций.
Отмечается, что временный мораторий действует в течение 30 суток начиная с 18 марта и может быть продлен по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон другая имеет право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.
Это стало следствием телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося 18 марта. По его итогам российский лидер дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре.
Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.
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20 марта, 08:00