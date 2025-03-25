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Россия и США согласовали список энергообъектов, по которым запретят удары - РИА Новости, 25.03.2025
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21:53 25.03.2025 (обновлено: 22:30 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/obekty-2007307820.html
Россия и США согласовали список энергообъектов, по которым запретят удары
Россия и США согласовали список энергообъектов, по которым запретят удары - РИА Новости, 25.03.2025
Россия и США согласовали список энергообъектов, по которым запретят удары
Россия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщается в... РИА Новости, 25.03.2025
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безопасность
россия
украина
сша
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщается в Telegram-канале Кремля.В этот список включили:Отмечается, что временный мораторий действует в течение 30 суток начиная с 18 марта и может быть продлен по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон другая имеет право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.Накануне в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран среди прочего договорились разработать меры для запрета атак на энергообъекты в России и на Украине.Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.Об итогах встречи экспертных групп России и США читайте в материале РИА Новости
https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html
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безопасность, россия, украина, сша
Безопасность, Россия, Украина, США

Россия и США согласовали список энергообъектов, по которым запретят удары

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщается в Telegram-канале Кремля.
В этот список включили:
  • нефтеперерабатывающие предприятия;
  • нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
  • вырабатывающую и передающую электричество инфраструктуру, в том числе электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
  • атомные электростанции;
  • дамбы гидроэлектростанций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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Отмечается, что временный мораторий действует в течение 30 суток начиная с 18 марта и может быть продлен по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон другая имеет право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.
Накануне в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран среди прочего договорились разработать меры для запрета атак на энергообъекты в России и на Украине.

Это стало следствием телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося 18 марта. По его итогам российский лидер дал военным команду временно прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.
Об итогах встречи экспертных групп России и США читайте в материале РИА Новости
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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