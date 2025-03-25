https://ria.ru/20250325/obekty-2007307820.html

Россия и США согласовали список энергообъектов, по которым запретят удары

Россия и США согласовали список энергообъектов, по которым запретят удары - РИА Новости, 25.03.2025

Россия и США согласовали список энергообъектов, по которым запретят удары

Россия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщается в... РИА Новости, 25.03.2025

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщается в Telegram-канале Кремля.В этот список включили:Отмечается, что временный мораторий действует в течение 30 суток начиная с 18 марта и может быть продлен по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон другая имеет право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.Накануне в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран среди прочего договорились разработать меры для запрета атак на энергообъекты в России и на Украине.Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.Об итогах встречи экспертных групп России и США читайте в материале РИА Новости

https://ria.ru/20250322/ukraina-2006604024.html

https://ria.ru/20250320/svyaz-2006048395.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

безопасность, россия, украина, сша