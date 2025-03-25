Киев показал свою террористическую сущность, заявили в МИД
Захарова: атакой на журналистов Киев продемонстрировал свою звериную сущность
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на российских журналистов, заявила, что киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность. Ее слова приводятся на официальном сайте МИД РФ.
"...Киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность. Серия жестоких расправ над российскими журналистами украинскими неонацистами является еще одним красноречивым свидетельством их готовности без раздумий идти на любые преступления против мирного населения, к которому международное право, согласно Женевским конвенциям 1949 года и Дополнительному протоколу I, относит представителей СМИ. И абсолютно точно свершившиеся факты подчеркивают недоговороспособность режима Зеленского", - сказала Захарова.
Захарова подчеркнула, что на продолжающиеся хладнокровные убийства сотрудников российских СМИ обязаны надлежащим образом отреагировать профильные международные структуры, "в первую очередь гендиректор ЮНЕСКО, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, верховный комиссар ООН по правам человека и в целом все наднациональные правозащитные структуры, которые выступают за защиту прав журналистов и права на беспрепятственное получение информации".
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"Хроническое бездействие со стороны этих институтов, выражающееся в сознательном безмолвии или бессодержательных отговорках, станут индикаторами их способности беспристрастно и добросовестно выполнять возложенный на них государствами мандат", - добавила она.
Захарова призвала мировое сообщество, международные профессиональные организации журналистов, представителей СМИ решительно осудить эти и другие "кровавые преступления" режима Зеленского и выступить за немедленное прекращение атак ВСУ на мирное население, включая сотрудников медиасферы.
Также она отметила, что следственные органы Российской Федерации проведут все необходимые действия по установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к этим преступлениям. Виновные понесут заслуженное и неотвратимое наказание, получат реальные сроки заключения, как это уже происходит по ряду других выявленных преступлений киевского режима против мирных жителей и представителей российских СМИ.
В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда", в свою очередь, в своем Telegram-канале сообщил о гибели оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - и о том, что тяжело ранен и корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.