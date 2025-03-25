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В МИД жестко осудили атаку ВСУ на российских журналистов - РИА Новости, 25.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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01:39 25.03.2025 (обновлено: 12:29 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/mid-2007081396.html
В МИД жестко осудили атаку ВСУ на российских журналистов
В МИД жестко осудили атаку ВСУ на российских журналистов - РИА Новости, 25.03.2025
В МИД жестко осудили атаку ВСУ на российских журналистов
Киев не только не отказывается от террора против мирного населения, но и атакует представителей СМИ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T01:39:00+03:00
2025-03-25T12:29:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
мария захарова
никита гольдин
леонид пасечник
следственный комитет россии (ск рф)
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Киев не только не отказывается от террора против мирного населения, но и атакует представителей СМИ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии, который приводится на сайте ведомства."Киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, о чем мы неоднократно заявляли, но и в очередной раз нанес удар по представителям российских СМИ, призванных по долгу профессии без оружия в руках освещать происходящие "на земле" события", — сказала она.Захарова отметила, что число терактов возрастает соразмерно пониманию неонацистским режимом того факта, что ВСУ не могут нанести России урон на поле боя."Серия жестоких расправ над российскими журналистами украинскими неонацистами является еще одним красноречивым свидетельством их готовности без раздумий идти на любые преступления против мирного населения", — добавила дипломат.Она выразила глубокие соболезнования близким погибших, редакциям и их коллегам и пожелала скорейшего восстановления пострадавшим.Накануне телеканал "Звезда" сообщил о гибели своего оператора Андрея Панова, водителя съемочной группы Александра Сиркели и военкора "Известий" Александра Федорчака в зоне СВО в результате прицельного удара ВСУ двумя ракетами HIMARS по гражданской машине.Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, обстрел произошел в Кременском муниципальном округе. При этом, помимо сотрудников СМИ, погибли еще три человека. Кроме того, пострадал 14-летний подросток, получивший осколочные ранения. Его оперативно доставили в больницу.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Убийство", "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".
https://ria.ru/20250324/oon-2007064385.html
https://ria.ru/20250325/zhurnalist-2007076373.html
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россия, вооруженные силы украины, мария захарова, никита гольдин, леонид пасечник, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика, происшествия
Россия, Вооруженные силы Украины, Мария Захарова, Никита Гольдин, Леонид Пасечник, Следственный комитет России (СК РФ), Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В МИД жестко осудили атаку ВСУ на российских журналистов

МИД: Киев не только атакует гражданских, но и бьет по представителям СМИ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМИД
МИД - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МИД. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Киев не только не отказывается от террора против мирного населения, но и атакует представителей СМИ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии, который приводится на сайте ведомства.
"Киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, о чем мы неоднократно заявляли, но и в очередной раз нанес удар по представителям российских СМИ, призванных по долгу профессии без оружия в руках освещать происходящие "на земле" события", — сказала она.
Корреспондент Известий Александр Федорчак - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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Захарова отметила, что число терактов возрастает соразмерно пониманию неонацистским режимом того факта, что ВСУ не могут нанести России урон на поле боя.
"Серия жестоких расправ над российскими журналистами украинскими неонацистами является еще одним красноречивым свидетельством их готовности без раздумий идти на любые преступления против мирного населения", — добавила дипломат.
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При атаке ВСУ тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин
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Она выразила глубокие соболезнования близким погибших, редакциям и их коллегам и пожелала скорейшего восстановления пострадавшим.
Накануне телеканал "Звезда" сообщил о гибели своего оператора Андрея Панова, водителя съемочной группы Александра Сиркели и военкора "Известий" Александра Федорчака в зоне СВО в результате прицельного удара ВСУ двумя ракетами HIMARS по гражданской машине.
Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, обстрел произошел в Кременском муниципальном округе. При этом, помимо сотрудников СМИ, погибли еще три человека. Кроме того, пострадал 14-летний подросток, получивший осколочные ранения. Его оперативно доставили в больницу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Убийство", "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".
Корреспондент Известий Александр Федорчак - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМария ЗахароваНикита ГольдинЛеонид ПасечникСледственный комитет России (СК РФ)Луганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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