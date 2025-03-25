https://ria.ru/20250325/mid-2007081396.html

В МИД жестко осудили атаку ВСУ на российских журналистов

В МИД жестко осудили атаку ВСУ на российских журналистов - РИА Новости, 25.03.2025

В МИД жестко осудили атаку ВСУ на российских журналистов

Киев не только не отказывается от террора против мирного населения, но и атакует представителей СМИ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T01:39:00+03:00

2025-03-25T01:39:00+03:00

2025-03-25T12:29:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

мария захарова

никита гольдин

леонид пасечник

следственный комитет россии (ск рф)

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Киев не только не отказывается от террора против мирного населения, но и атакует представителей СМИ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии, который приводится на сайте ведомства."Киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, о чем мы неоднократно заявляли, но и в очередной раз нанес удар по представителям российских СМИ, призванных по долгу профессии без оружия в руках освещать происходящие "на земле" события", — сказала она.Захарова отметила, что число терактов возрастает соразмерно пониманию неонацистским режимом того факта, что ВСУ не могут нанести России урон на поле боя."Серия жестоких расправ над российскими журналистами украинскими неонацистами является еще одним красноречивым свидетельством их готовности без раздумий идти на любые преступления против мирного населения", — добавила дипломат.Она выразила глубокие соболезнования близким погибших, редакциям и их коллегам и пожелала скорейшего восстановления пострадавшим.Накануне телеканал "Звезда" сообщил о гибели своего оператора Андрея Панова, водителя съемочной группы Александра Сиркели и военкора "Известий" Александра Федорчака в зоне СВО в результате прицельного удара ВСУ двумя ракетами HIMARS по гражданской машине.Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, обстрел произошел в Кременском муниципальном округе. При этом, помимо сотрудников СМИ, погибли еще три человека. Кроме того, пострадал 14-летний подросток, получивший осколочные ранения. Его оперативно доставили в больницу.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Убийство", "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

https://ria.ru/20250324/oon-2007064385.html

https://ria.ru/20250325/zhurnalist-2007076373.html

https://ria.ru/20250324/mid-2007059692.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, мария захарова, никита гольдин, леонид пасечник, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика, происшествия