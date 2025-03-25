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Медведев назвал погибших в ЛНР журналистов настоящими патриотами - РИА Новости, 25.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:01 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/medvedev-2007169342.html
Медведев назвал погибших в ЛНР журналистов настоящими патриотами
Медведев назвал погибших в ЛНР журналистов настоящими патриотами - РИА Новости, 25.03.2025
Медведев назвал погибших в ЛНР журналистов настоящими патриотами
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал настоящими патриотами российских журналистов, убитых в ЛНР киевским режимом. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T13:01:00+03:00
2025-03-25T13:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
дмитрий медведев
никита гольдин
леонид пасечник
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал настоящими патриотами российских журналистов, убитых в ЛНР киевским режимом. Зампред Совбеза выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в ЛНР, сообщил его секретариат. "Каждый из погибших был настоящим патриотом Отечества, считал своим профессиональным и гражданским долгом давать точную и оперативную информацию о том, что происходит на фронте. Отличался честностью и бесстрашием", - говорится в телеграмме, направленной в Союз журналистов РФ. В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда" сообщил о гибели своего оператора Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - и о том, что тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.
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луганская народная республика, россия, дмитрий медведев, никита гольдин, леонид пасечник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Дмитрий Медведев, Никита Гольдин, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Медведев назвал погибших в ЛНР журналистов настоящими патриотами

Медведев: погибшие в ЛНР журналисты были настоящими патриотами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦветы в память о погибшим журналисте Александре Федорчаке в МИЦ "Известия" в Москве
Цветы в память о погибшим журналисте Александре Федорчаке в МИЦ Известия в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Цветы в память о погибшим журналисте Александре Федорчаке в МИЦ "Известия" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал настоящими патриотами российских журналистов, убитых в ЛНР киевским режимом.
Зампред Совбеза выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в ЛНР, сообщил его секретариат.
"Каждый из погибших был настоящим патриотом Отечества, считал своим профессиональным и гражданским долгом давать точную и оперативную информацию о том, что происходит на фронте. Отличался честностью и бесстрашием", - говорится в телеграмме, направленной в Союз журналистов РФ.
В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда" сообщил о гибели своего оператора Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - и о том, что тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.
Цветы в память о погибшим журналисте Александре Федорчаке в МИЦ Известия в Москве - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияДмитрий МедведевНикита ГольдинЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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