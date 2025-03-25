https://ria.ru/20250325/medvedev-2007169342.html

Медведев назвал погибших в ЛНР журналистов настоящими патриотами

Медведев назвал погибших в ЛНР журналистов настоящими патриотами - РИА Новости, 25.03.2025

Медведев назвал погибших в ЛНР журналистов настоящими патриотами

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал настоящими патриотами российских журналистов, убитых в ЛНР киевским режимом. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T13:01:00+03:00

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2025-03-25T13:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

дмитрий медведев

никита гольдин

леонид пасечник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал настоящими патриотами российских журналистов, убитых в ЛНР киевским режимом. Зампред Совбеза выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов в ЛНР, сообщил его секретариат. "Каждый из погибших был настоящим патриотом Отечества, считал своим профессиональным и гражданским долгом давать точную и оперативную информацию о том, что происходит на фронте. Отличался честностью и бесстрашием", - говорится в телеграмме, направленной в Союз журналистов РФ. В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда" сообщил о гибели своего оператора Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - и о том, что тяжело ранен корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.

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луганская народная республика, россия, дмитрий медведев, никита гольдин, леонид пасечник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)