https://ria.ru/20250325/medvedev-2007162168.html

Медведев отреагировал на убийство российских журналистов в ЛНР

Медведев отреагировал на убийство российских журналистов в ЛНР - РИА Новости, 25.03.2025

Медведев отреагировал на убийство российских журналистов в ЛНР

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал подлой атаку киевского режима, в результате которой в Луганской Народной Республике были убиты... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T12:36:00+03:00

2025-03-25T12:36:00+03:00

2025-03-25T12:51:00+03:00

луганская народная республика

дмитрий медведев

лнр

украина

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никита гольдин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал подлой атаку киевского режима, в результате которой в Луганской Народной Республике были убиты российские журналисты.Замглавы Совбеза выразил соболезнования коллегам, родным и близким погибших Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели, телеграмма направлена в Союз журналистов России, сообщили в секретариате Медведева."Они были убиты в Луганской Народной Республике в результате подлой атаки киевского режима", - говорится в тексте телеграммы.В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда", в свою очередь, в своем Telegram-канале сообщил о гибели оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20250325/peskov-2007160422.html

луганская народная республика

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