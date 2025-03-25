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Медведев отреагировал на убийство российских журналистов в ЛНР - РИА Новости, 25.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 25.03.2025 (обновлено: 12:51 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/medvedev-2007162168.html
Медведев отреагировал на убийство российских журналистов в ЛНР
Медведев отреагировал на убийство российских журналистов в ЛНР - РИА Новости, 25.03.2025
Медведев отреагировал на убийство российских журналистов в ЛНР
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал подлой атаку киевского режима, в результате которой в Луганской Народной Республике были убиты... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:36:00+03:00
2025-03-25T12:51:00+03:00
луганская народная республика
дмитрий медведев
лнр
украина
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
никита гольдин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал подлой атаку киевского режима, в результате которой в Луганской Народной Республике были убиты российские журналисты.Замглавы Совбеза выразил соболезнования коллегам, родным и близким погибших Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели, телеграмма направлена в Союз журналистов России, сообщили в секретариате Медведева."Они были убиты в Луганской Народной Республике в результате подлой атаки киевского режима", - говорится в тексте телеграммы.В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда", в свою очередь, в своем Telegram-канале сообщил о гибели оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.
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луганская народная республика, дмитрий медведев, лнр, украина, леонид пасечник, никита гольдин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия
Луганская Народная Республика, Дмитрий Медведев, ЛНР, Украина, Специальная военная операция на Украине, Леонид Пасечник, Никита Гольдин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Медведев отреагировал на убийство российских журналистов в ЛНР

Медведев назвал атаку ВСУ, в результате которой погибли журналисты, подлой

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал подлой атаку киевского режима, в результате которой в Луганской Народной Республике были убиты российские журналисты.
Замглавы Совбеза выразил соболезнования коллегам, родным и близким погибших Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели, телеграмма направлена в Союз журналистов России, сообщили в секретариате Медведева.
"Они были убиты в Луганской Народной Республике в результате подлой атаки киевского режима", - говорится в тексте телеграммы.
В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда", в свою очередь, в своем Telegram-канале сообщил о гибели оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
По погибшим журналистам в ЛНР велся прицельный огонь, заявил Песков
12:33
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДмитрий МедведевЛНРУкраинаЛеонид ПасечникНикита ГольдинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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