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Латвия вошла в пятерку крупнейших покупателей российской водки - РИА Новости, 25.03.2025
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05:33 25.03.2025 (обновлено: 11:29 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/latvija-2007089220.html
Латвия вошла в пятерку крупнейших покупателей российской водки
Латвия вошла в пятерку крупнейших покупателей российской водки - РИА Новости, 25.03.2025
Латвия вошла в пятерку крупнейших покупателей российской водки
Латвия по итогам прошлого года сменила Германию в первой пятерке крупнейших покупателей российской водки, заняв вместо нее пятое место, свидетельствуют данные... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T05:33:00+03:00
2025-03-25T11:29:00+03:00
экономика
германия
казахстан
китай
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Латвия по итогам прошлого года сменила Германию в первой пятерке крупнейших покупателей российской водки, заняв вместо нее пятое место, свидетельствуют данные национальных статслужб и платформы ООН Comtrade, которые изучило РИА Новости.Крупнейшим импортером горячительного напитка в 2024 году, как и годом ранее, стал Казахстан, закупивший его на 32 миллиона долларов — это на четыре процента больше результата 2023 года. На второй строчке закрепился Китай с 1,5 миллионами долларов, при этом объемы просели сразу на 29 процентов.Третью строку вновь заняла еще более заметно сократившая закупки Турция: российский экспорт в эту страну за год снизился втрое, до 436,5 тысячи долларов. На четвертом месте и тоже с заметной отрицательной динамикой (сокращение в два раза, до 222 тысяч долларов) осталась Южная Корея. И, наконец, пятое место почти с сопоставимыми объемами занял новичок первой пятерки прошлого года — Латвия. За год прибалтийская республика нарастила импорт сразу вдвое, и, благодаря столь активной динамике, она сместила с этой позиции Германию. ФРГ в минувшем году стала лишь восьмой со скромным импортом в 4,8 тысячи долларов, что в 74 раза меньше показателя 2023 года. Опередили ее Польша и Франция, но и у них закупки оказались несущественными: 17 тысяч долларов на двоих. Всего, согласно изученным данным, Россия по итогам 2024 года сократила экспорт водки в денежном выражении на три процента, до 34,6 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250317/vodka-2005416635.html
https://ria.ru/20250325/vino-2007087253.html
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казахстан
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экономика, германия, казахстан, китай
Экономика, Германия, Казахстан, Китай
Латвия вошла в пятерку крупнейших покупателей российской водки

Латвия сменила Германию в первой пятерке крупнейших покупателей российской водки

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкБутылки с водкой
Бутылки с водкой - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Бутылки с водкой. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Латвия по итогам прошлого года сменила Германию в первой пятерке крупнейших покупателей российской водки, заняв вместо нее пятое место, свидетельствуют данные национальных статслужб и платформы ООН Comtrade, которые изучило РИА Новости.
Крупнейшим импортером горячительного напитка в 2024 году, как и годом ранее, стал Казахстан, закупивший его на 32 миллиона долларов — это на четыре процента больше результата 2023 года. На второй строчке закрепился Китай с 1,5 миллионами долларов, при этом объемы просели сразу на 29 процентов.
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Третью строку вновь заняла еще более заметно сократившая закупки Турция: российский экспорт в эту страну за год снизился втрое, до 436,5 тысячи долларов. На четвертом месте и тоже с заметной отрицательной динамикой (сокращение в два раза, до 222 тысяч долларов) осталась Южная Корея.
И, наконец, пятое место почти с сопоставимыми объемами занял новичок первой пятерки прошлого года — Латвия. За год прибалтийская республика нарастила импорт сразу вдвое, и, благодаря столь активной динамике, она сместила с этой позиции Германию.
ФРГ в минувшем году стала лишь восьмой со скромным импортом в 4,8 тысячи долларов, что в 74 раза меньше показателя 2023 года. Опередили ее Польша и Франция, но и у них закупки оказались несущественными: 17 тысяч долларов на двоих.
Всего, согласно изученным данным, Россия по итогам 2024 года сократила экспорт водки в денежном выражении на три процента, до 34,6 миллиона долларов.
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