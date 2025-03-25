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В Кремле раскрыли суть "Черноморской инициативы" - РИА Новости, 25.03.2025
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19:13 25.03.2025 (обновлено: 19:23 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/kreml-2007282585.html
В Кремле раскрыли суть "Черноморской инициативы"
В Кремле раскрыли суть "Черноморской инициативы" - РИА Новости, 25.03.2025
В Кремле раскрыли суть "Черноморской инициативы"
"Черноморская инициатива" подразумевает обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в... РИА Новости, 25.03.2025
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в мире
сша
россия
григорий карасин
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
черное море
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. "Черноморская инициатива" подразумевает обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях, сообщила пресс-служба Кремля."В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов", - говорится в сообщении на сайте Кремля.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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в мире, сша, россия, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), черное море
В мире, США, Россия, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Черное море
В Кремле раскрыли суть "Черноморской инициативы"

Черноморская инициатива не допустит использование частных судов в военных целях

© AP Photo / Efrem LukatskyЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Черное море. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. "Черноморская инициатива" подразумевает обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов", - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Кремле рассказали, когда Черноморская инициатива вступит в силу
Вчера, 19:10
 
В миреСШАРоссияГригорий КарасинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Черное море
 
 
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