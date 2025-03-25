https://ria.ru/20250325/kreml-2007281232.html

В Кремле рассказали, когда Черноморская инициатива вступит в силу

В Кремле рассказали, когда Черноморская инициатива вступит в силу - РИА Новости, 25.03.2025

В Кремле рассказали, когда Черноморская инициатива вступит в силу

Договоренность о реализации черноморской инициативы должна вступить в силу после снятия санкций с Россельхозбанка, следует из заявления по итогам встречи... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T19:10:00+03:00

2025-03-25T19:10:00+03:00

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россельхозбанк

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

россия

сша

черное море

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Договоренность о реализации черноморской инициативы должна вступить в силу после снятия санкций с Россельхозбанка, следует из заявления по итогам встречи российской и американской экспертных групп.На официальном сайте Кремля сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка."Пункты 1 (о Черноморской инициативе - ред.) и 2 (о восстановлении доступа российского экспорта - ред.) вступают в силу после: Снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

https://ria.ru/20250325/initsiativa-2007286420.html

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россельхозбанк, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), россия, сша, черное море, в мире