https://ria.ru/20250325/kreml-2007280764.html
Россия и США продолжат работу по достижению мира, заявил Кремль
Россия и США продолжат работу по достижению мира, заявил Кремль - РИА Новости, 25.03.2025
Россия и США продолжат работу по достижению мира, заявил Кремль
Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира, сообщает во вторник пресс-служба Кремля. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T19:06:00+03:00
2025-03-25T19:06:00+03:00
2025-03-25T19:15:00+03:00
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сша
совет федерации рф
григорий карасин
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира, сообщает во вторник пресс-служба Кремля."Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира", - говорится в сообщении на сайте Кремля.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html
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россия, сша, совет федерации рф, григорий карасин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Совет Федерации РФ, Григорий Карасин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Россия и США продолжат работу по достижению мира, заявил Кремль
Кремль: Россия и США продолжат работы по достижению прочного мира