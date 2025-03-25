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Россия и США продолжат работу по достижению мира, заявил Кремль - РИА Новости, 25.03.2025
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19:06 25.03.2025 (обновлено: 19:15 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/kreml-2007280764.html
Россия и США продолжат работу по достижению мира, заявил Кремль
Россия и США продолжат работу по достижению мира, заявил Кремль - РИА Новости, 25.03.2025
Россия и США продолжат работу по достижению мира, заявил Кремль
Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира, сообщает во вторник пресс-служба Кремля. РИА Новости, 25.03.2025
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россия
сша
совет федерации рф
григорий карасин
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира, сообщает во вторник пресс-служба Кремля."Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира", - говорится в сообщении на сайте Кремля.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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россия, сша, совет федерации рф, григорий карасин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Совет Федерации РФ, Григорий Карасин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Россия и США продолжат работу по достижению мира, заявил Кремль

Кремль: Россия и США продолжат работы по достижению прочного мира

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.
"Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира", - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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РоссияСШАСовет Федерации РФГригорий КарасинПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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