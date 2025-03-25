https://ria.ru/20250325/kreml-2007280764.html

Россия и США продолжат работу по достижению мира, заявил Кремль

Россия и США продолжат работу по достижению мира, заявил Кремль - РИА Новости, 25.03.2025

Россия и США продолжат работу по достижению мира, заявил Кремль

Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира, сообщает во вторник пресс-служба Кремля. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T19:06:00+03:00

2025-03-25T19:06:00+03:00

2025-03-25T19:15:00+03:00

россия

сша

совет федерации рф

григорий карасин

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира, сообщает во вторник пресс-служба Кремля."Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира", - говорится в сообщении на сайте Кремля.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html

россия

сша

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2025

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россия, сша, совет федерации рф, григорий карасин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде