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Косачев призвал закрепить в международном праве термин "неоколониализм" - РИА Новости, 25.03.2025
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12:09 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/kosachev-2007153130.html
Косачев призвал закрепить в международном праве термин "неоколониализм"
Косачев призвал закрепить в международном праве термин "неоколониализм" - РИА Новости, 25.03.2025
Косачев призвал закрепить в международном праве термин "неоколониализм"
В международном праве нужно прописать понятие "неоколониализм", эта норма должна предусматривать компенсации странам, пострадавшим от нарушения их законных... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:09:00+03:00
2025-03-25T12:09:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. В международном праве нужно прописать понятие "неоколониализм", эта норма должна предусматривать компенсации странам, пострадавшим от нарушения их законных интересов, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "История борьбы с колониализмом ещё не завершена до тех пор, пока не установлена ответственность. В международном праве, разумеется, уже нашло отражение наиболее уродливое проявление колониальной эпохи в истории человечества. Осуждены практики сегрегации, апартеида, геноцида, ряда других преступных проявлений. Но, с моей точки зрения, пришло время, чтобы закрепить в международных правовых документах сам термин "неоколониализм", придав ему содержание, которое в наибольшей степени соответствует реальному положению дел", - сказал политик в ходе круглого стола, посвящённого истории борьбы с колониализмом. По мнению Косачева, неоколониализм – это система неравноправных политических, экономических и правовых отношений, навязываемых какой-то группой стран. "В данном случае, разумеется, мы говорим о странах Запада, но, наверное, в международном праве не удастся вписать столь конкретные формулировки", - добавил он. Сенатор пояснил, что речь может идти о таких явлениях, как вовлечение в зависимость стран и народов от единственно возможных кредиторов, страховщиков, банков, платёжных систем и тому подобных сюжетов. "Это разжигание этноконфессиональных конфликтов. Это политизация темы изменения климата и экологических проблем. Это односторонние санкции в обход Устава ООН", - сказал политик. Кроме того, это бесконтрольная деятельность транснациональных корпораций и частных военных компаний, особенно в сфере разведки и разработки природных ресурсов. Это подмена традиционных ценностей, навязываемыми извне идеями и внедрением их в массовое сознание людей, подчеркнул он. "И, с моей точки зрения, обсуждение проблемы колониализма и неоколониализма должно сопровождаться в том числе постановкой вопроса о праве государств, столкнувшихся или сталкивающихся сейчас с внешней экспансией, требовать либо сейчас, либо в соответствующих обстоятельствах, справедливой компенсации за причинённый ущерб в результате (такой) политики", - сказал вице-спикер СФ. При этом основным практическим вопросом в процессе деколонизации и противодействия западному неоколониализму, "в котором Россия могла бы себя, очевидно, проявить, что называется, в полный рост, является создание необходимого инструментария, политическая и правовая поддержка государств, бывших колоний, выдвигающих требования о выплате репарации", полагает он. Сенатор считает, что на практике страны могут столкнуться с рядом юридических препятствий, "на которые нам будут обязательно указывать наши геополитические оппоненты". "Но это нисколько не должно нас останавливать. Мы совершенно точно должны создавать прецеденты, как минимум, прежде чем все это сложится в единую систему, поскольку мы совершенно точно находимся на правильной стороне истории", - подчеркнул он. Помимо важности обращения в суды для создания прецедентов, разумеется, не менее важно поддерживать участие в специальных юридических комиссиях, сказал политик. "Как правило, с учётом массового и длительного по времени характера колониальных преступлений, срока их давности и сложности сбора доказательной базы на национальном уровне, создаются специальные национальные комиссии, целью которых является установление факта совершения преступления, тщательный сбор информации и изучение последствий имперского влияния", - пояснил он.
https://ria.ru/20250220/neonatsizm-2000661175.html
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россия, константин косачев, совет федерации рф, оон, в мире
Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, ООН, В мире
Косачев призвал закрепить в международном праве термин "неоколониализм"

Косачев: в международном праве необходимо прописать понятие неоколониализм

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Константин Косачев . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. В международном праве нужно прописать понятие "неоколониализм", эта норма должна предусматривать компенсации странам, пострадавшим от нарушения их законных интересов, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"История борьбы с колониализмом ещё не завершена до тех пор, пока не установлена ответственность. В международном праве, разумеется, уже нашло отражение наиболее уродливое проявление колониальной эпохи в истории человечества. Осуждены практики сегрегации, апартеида, геноцида, ряда других преступных проявлений. Но, с моей точки зрения, пришло время, чтобы закрепить в международных правовых документах сам термин "неоколониализм", придав ему содержание, которое в наибольшей степени соответствует реальному положению дел", - сказал политик в ходе круглого стола, посвящённого истории борьбы с колониализмом.
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По мнению Косачева, неоколониализм – это система неравноправных политических, экономических и правовых отношений, навязываемых какой-то группой стран.
"В данном случае, разумеется, мы говорим о странах Запада, но, наверное, в международном праве не удастся вписать столь конкретные формулировки", - добавил он.
Сенатор пояснил, что речь может идти о таких явлениях, как вовлечение в зависимость стран и народов от единственно возможных кредиторов, страховщиков, банков, платёжных систем и тому подобных сюжетов.
"Это разжигание этноконфессиональных конфликтов. Это политизация темы изменения климата и экологических проблем. Это односторонние санкции в обход Устава ООН", - сказал политик.
Кроме того, это бесконтрольная деятельность транснациональных корпораций и частных военных компаний, особенно в сфере разведки и разработки природных ресурсов. Это подмена традиционных ценностей, навязываемыми извне идеями и внедрением их в массовое сознание людей, подчеркнул он.
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"И, с моей точки зрения, обсуждение проблемы колониализма и неоколониализма должно сопровождаться в том числе постановкой вопроса о праве государств, столкнувшихся или сталкивающихся сейчас с внешней экспансией, требовать либо сейчас, либо в соответствующих обстоятельствах, справедливой компенсации за причинённый ущерб в результате (такой) политики", - сказал вице-спикер СФ.
При этом основным практическим вопросом в процессе деколонизации и противодействия западному неоколониализму, "в котором Россия могла бы себя, очевидно, проявить, что называется, в полный рост, является создание необходимого инструментария, политическая и правовая поддержка государств, бывших колоний, выдвигающих требования о выплате репарации", полагает он.
Сенатор считает, что на практике страны могут столкнуться с рядом юридических препятствий, "на которые нам будут обязательно указывать наши геополитические оппоненты".
"Но это нисколько не должно нас останавливать. Мы совершенно точно должны создавать прецеденты, как минимум, прежде чем все это сложится в единую систему, поскольку мы совершенно точно находимся на правильной стороне истории", - подчеркнул он.
Помимо важности обращения в суды для создания прецедентов, разумеется, не менее важно поддерживать участие в специальных юридических комиссиях, сказал политик.
"Как правило, с учётом массового и длительного по времени характера колониальных преступлений, срока их давности и сложности сбора доказательной базы на национальном уровне, создаются специальные национальные комиссии, целью которых является установление факта совершения преступления, тщательный сбор информации и изучение последствий имперского влияния", - пояснил он.
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