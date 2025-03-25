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Киев продолжает злодеяния в отношении журналистов, заявили в Кремле
Киев продолжает злодеяния в отношении журналистов, заявили в Кремле - РИА Новости, 25.03.2025
Киев продолжает злодеяния в отношении журналистов, заявили в Кремле
Киев продолжает злодеяния в отношении журналистов, в руках которых нет оружия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя гибель... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:33:00+03:00
2025-03-25T12:33:00+03:00
2025-03-25T12:34:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Киев продолжает злодеяния в отношении журналистов, в руках которых нет оружия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя гибель российских журналистов в ЛНР. "Киевский режим продолжает свои злодеяния. Причем злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия", - сказал Песков журналистам. В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда", в свою очередь, в своем Telegram-канале сообщил о гибели оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - и о том, что тяжело ранен и корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.
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происшествия, луганская народная республика, россия, киев, дмитрий песков, никита гольдин, леонид пасечник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Никита Гольдин, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Киев продолжает злодеяния в отношении журналистов, заявили в Кремле
Песков: Киев продолжает злодеяния в отношении журналистов, у которых нет оружия