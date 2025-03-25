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В Ленинградской области возбудили дело о хищении при капремонте - РИА Новости, 25.03.2025
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22:52 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/khischenie-2007315648.html
В Ленинградской области возбудили дело о хищении при капремонте
В Ленинградской области возбудили дело о хищении при капремонте - РИА Новости, 25.03.2025
В Ленинградской области возбудили дело о хищении при капремонте
Дело о хищении 29 миллионов рублей при ремонте многоквартирного дома в Выборге из Фонда капремонта возбуждено в Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T22:52:00+03:00
2025-03-25T22:52:00+03:00
происшествия
ленинградская область
россия
выборг
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Дело о хищении 29 миллионов рублей при ремонте многоквартирного дома в Выборге из Фонда капремонта возбуждено в Ленинградской области, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщает пресс-служба. По данным следствия, в 2022 году коммерческая организация заключила договор на капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Вокзальной в городе Выборге. По одному из видов работ стоимость использованного сырья была завышена и на основании подложных документов у Фонда были похищены денежные средства в сумме более 29 миллионов рублей. Следователями СУ СК России по Ленинградской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ проведены обыски в офисах коммерческих организаций, по местам жительства ответственных за выполнение работ, а также проведена выемка исполнительной документации по договору.
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ленинградская область
россия
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происшествия, ленинградская область, россия, выборг, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Выборг, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области возбудили дело о хищении при капремонте

В Ленинградской области завели дело о хищении 29 миллионов рублей при капремонте

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Дело о хищении 29 миллионов рублей при ремонте многоквартирного дома в Выборге из Фонда капремонта возбуждено в Ленинградской области, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщает пресс-служба.
По данным следствия, в 2022 году коммерческая организация заключила договор на капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Вокзальной в городе Выборге. По одному из видов работ стоимость использованного сырья была завышена и на основании подложных документов у Фонда были похищены денежные средства в сумме более 29 миллионов рублей.
Следователями СУ СК России по Ленинградской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ проведены обыски в офисах коммерческих организаций, по местам жительства ответственных за выполнение работ, а также проведена выемка исполнительной документации по договору.
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