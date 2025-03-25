Сборная Ирана вышла в финальную часть ЧМ-2026
21:23 25.03.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Ирана вышла в финальную часть ЧМ-2026, сыграв вничью с узбекистанцами

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сборная Узбекистана по футболу сыграла вничью с командой Ирана в восьмом туре третьего этапа отбора на чемпионат мира 2026 года в азиатской зоне, что позволило иранцам досрочно выйти в финальную часть турнира.
Встреча, которая прошла во вторник в Тегеране, завершилась со счетом 2:2. У гостей мячи забили Хожимат Эркинов (16-я минута) и игрок московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев (53). В составе хозяев дубль оформил Мехди Тареми (52, 83), передача на счету футболиста петербургского "Зенита" Сердара Азмуна.
Сборная Ирана набрала 20 очков в группе А и за два тура до конца квалификации обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата мира. Команда Узбекистана (17 очков) идет на втором месте, которое также дает путевку на мировое первенство. Далее расположились сборные ОАЭ (10), Катара (10), Киргизии (6) и Северной Кореи (2).

Результаты других матчей:

  • Индонезия – Бахрейн - 1:0;
  • Киргизия – Катар - 3:1.
