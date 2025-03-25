https://ria.ru/20250325/gosduma-2007086340.html

В Госдуме рассказали о программе выделения земли участникам СВО

В Госдуме рассказали о программе выделения земли участникам СВО - РИА Новости, 25.03.2025

В Госдуме рассказали о программе выделения земли участникам СВО

Программа выделения гектара земли для участников СВО уже получила законодательное оформление в ряде регионов и находится в стадии проработки на федеральном... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T03:34:00+03:00

2025-03-25T03:34:00+03:00

2025-03-25T03:34:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Программа выделения гектара земли для участников СВО уже получила законодательное оформление в ряде регионов и находится в стадии проработки на федеральном уровне, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ). "Программа уже получила законодательное оформление в ряде регионов и находится в стадии правовой проработки на федеральном уровне. Ее реализация будет зависеть от дополнительных мер государственной поддержки, региональных механизмов регулирования и включения инструментов налогового стимулирования для освоения участков", - сказал Гаврилов. По его словам, программа выделения гектаров для участников СВО становится частью масштабной государственной инициативы по развитию территорий. "Президент России поручил совместно с правительством проработать механизм ее реализации. В ряде регионов уже приняты соответствующие законы, устанавливающие порядок предоставления земли. Основная идея программы заключается в том, что участники боевых действий получают возможность однократно оформить земельный участок площадью до одного гектара бесплатно, с возможностью дальнейшего использования для личного подсобного хозяйства, строительства или сельскохозяйственной деятельности", - отметил депутат. Парламентарий напомнил, что для правового оформления инициативы был разработан ряд нормативных актов, так, в распоряжении президента РФ от 6 июня 2023 года № 174-рп субъектам России рекомендовано установить порядок передачи земли участникам СВО. "В ряде регионов уже приняты законы, регулирующие предоставление участков. Например, в Ростовской и Иркутской областях определены категории земель, доступные для участников программы, а в Луганской Народной Республике закреплена норма о бесплатном предоставлении муниципальных и республиканских участков", - рассказал депутат. По его мнению, целесообразно унифицировать правовые основы программы, закрепив общий подход к предоставлению гектаров для участников СВО на федеральном уровне. "Это позволит создать единые стандарты распределения земли, установить четкие критерии получения участков и сделать понятными условия для всех категорий граждан, которые могут воспользоваться возможностями, которые предоставляет программа. В рамках такого унифицированного подхода может быть закреплена модель, предусматривающая прозрачный и понятный для всех механизм подачи заявок, сроки оформления участков, порядок их освоения, а также меры стимулирования – например, налоговые льготы или субсидии на подведение инфраструктуры, без которой не так то просто осваивать гектары, как показали действующие программы", - считает Гаврилов. Депутат также считает важным обобщить уже имеющийся региональный опыт. По его словам, в ряде субъектов РФ действуют нормы, позволяющие ускоренно выделять участки определенным категориям граждан. "Также в некоторых регионах предусмотрены дополнительные механизмы поддержки – например, финансирование работ по инженерному обустройству земли, помощь в получении разрешений на строительство или адаптация участков под конкретные виды хозяйственной деятельности. Систематизация таких практик и их внедрение в рамках единого подхода позволит сделать программу более массовой и доступной для ее участников", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250305/gd-2003097639.html

https://ria.ru/20250320/uchastniki-2006202065.html

https://ria.ru/20250319/svo-2006049707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, иркутская область, луганская народная республика, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф, общество