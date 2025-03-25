https://ria.ru/20250325/gosduma-2007079284.html

Депутаты предложили запретить подкармливать бездомных животных

Депутаты предложили запретить подкармливать бездомных животных - РИА Новости, 25.03.2025

Депутаты предложили запретить подкармливать бездомных животных

Члены рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными предложили запретить прикорм бездомных животных в местах,... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T01:04:00+03:00

2025-03-25T01:04:00+03:00

2025-03-25T06:27:00+03:00

общество

россия

андрей клишас

михаил мишустин

вячеслав володин

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Члены рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными предложили запретить прикорм бездомных животных в местах, определяемых регионами, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Физическим и юридическим лицам запрещается организовывать места для прикорма животных без владельцев, оставлять пищевые отходы, корма для животных без владельцев на территориях, определяемых законодательными актами субъектов Российской Федерации", — говорится в тексте.В других поправках парламентарии предлагают:Ранее группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату законопроект, которым предлагалось исключить норму о возврате бродячих животных в окружающую среду после отлова, вакцинации и стерилизации. При этом, согласно инициативе, региональные власти должны были получить полномочия по установлению предельных сроков содержания животных в приютах. Владельцев таких заведений могут обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания. Как утверждается в законопроекте, при истечении этого срока животное умерщвят гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть.Сейчас к таким мерам прибегают, только если специалист выявит у животного неизлечимую болезнь или травму, приносящую ему страдания. При этом глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что возглавляемый им комитет, аграрный комитет и комитет по региональной политике предоставили отрицательные заключения на эту инициативу из-за ее несоответствия постановлению Конституционного суда.Госдума, в свою очередь, на пленарном заседании во вторник приняла обращение палаты парламента к премьеру Михаилу Мишустину по вопросам обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными. Спикер законодательного органа Вячеслав Володин отмечал, что Думе необходимо понимать позицию правительства по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными ведомствами решения.

https://ria.ru/20250319/priyuty-2005871927.html

https://ria.ru/20250311/gosduma-2004216681.html

https://ria.ru/20250318/zhivotnye-2005695661.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, андрей клишас, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф