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Депутаты предложили запретить подкармливать бездомных животных - РИА Новости, 25.03.2025
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01:04 25.03.2025 (обновлено: 06:27 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/gosduma-2007079284.html
Депутаты предложили запретить подкармливать бездомных животных
Депутаты предложили запретить подкармливать бездомных животных - РИА Новости, 25.03.2025
Депутаты предложили запретить подкармливать бездомных животных
Члены рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными предложили запретить прикорм бездомных животных в местах,... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T01:04:00+03:00
2025-03-25T06:27:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Члены рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными предложили запретить прикорм бездомных животных в местах, определяемых регионами, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Физическим и юридическим лицам запрещается организовывать места для прикорма животных без владельцев, оставлять пищевые отходы, корма для животных без владельцев на территориях, определяемых законодательными актами субъектов Российской Федерации", — говорится в тексте.В других поправках парламентарии предлагают:Ранее группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату законопроект, которым предлагалось исключить норму о возврате бродячих животных в окружающую среду после отлова, вакцинации и стерилизации. При этом, согласно инициативе, региональные власти должны были получить полномочия по установлению предельных сроков содержания животных в приютах. Владельцев таких заведений могут обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания. Как утверждается в законопроекте, при истечении этого срока животное умерщвят гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть.Сейчас к таким мерам прибегают, только если специалист выявит у животного неизлечимую болезнь или травму, приносящую ему страдания. При этом глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что возглавляемый им комитет, аграрный комитет и комитет по региональной политике предоставили отрицательные заключения на эту инициативу из-за ее несоответствия постановлению Конституционного суда.Госдума, в свою очередь, на пленарном заседании во вторник приняла обращение палаты парламента к премьеру Михаилу Мишустину по вопросам обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными. Спикер законодательного органа Вячеслав Володин отмечал, что Думе необходимо понимать позицию правительства по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными ведомствами решения.
https://ria.ru/20250319/priyuty-2005871927.html
https://ria.ru/20250311/gosduma-2004216681.html
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общество, россия, андрей клишас, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Россия, Андрей Клишас, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Депутаты предложили запретить подкармливать бездомных животных

В Госдуме предложили запретить прикорм бездомных животных в некоторых местах

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкБродячие собаки лежат у ворот гаражей
Бродячие собаки лежат у ворот гаражей - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Бродячие собаки лежат у ворот гаражей. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Члены рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными предложили запретить прикорм бездомных животных в местах, определяемых регионами, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Физическим и юридическим лицам запрещается организовывать места для прикорма животных без владельцев, оставлять пищевые отходы, корма для животных без владельцев на территориях, определяемых законодательными актами субъектов Российской Федерации", — говорится в тексте.
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В других поправках парламентарии предлагают:
  • разрешить усыплять животное, если оно причинило вред или создает такую угрозу человеку, имуществу, а также другим животным;
  • установить, что отлову подлежат все животные без владельцев;
  • добавить к общим требованиям по содержанию животных обязательную регистрацию, например, маркирование несмываемыми метками;
  • обязать владельца животного сообщить о его пропаже в трехдневный срок после обнаружения исчезновения, иначе при отлове животного будет считаться, что это "умышленное незаконное избавление".
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В Госдуме разработали проект об учете домашних животных
11 марта, 05:24
Ранее группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату законопроект, которым предлагалось исключить норму о возврате бродячих животных в окружающую среду после отлова, вакцинации и стерилизации. При этом, согласно инициативе, региональные власти должны были получить полномочия по установлению предельных сроков содержания животных в приютах. Владельцев таких заведений могут обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания. Как утверждается в законопроекте, при истечении этого срока животное умерщвят гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть.
Сейчас к таким мерам прибегают, только если специалист выявит у животного неизлечимую болезнь или травму, приносящую ему страдания. При этом глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что возглавляемый им комитет, аграрный комитет и комитет по региональной политике предоставили отрицательные заключения на эту инициативу из-за ее несоответствия постановлению Конституционного суда.
Госдума, в свою очередь, на пленарном заседании во вторник приняла обращение палаты парламента к премьеру Михаилу Мишустину по вопросам обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными. Спикер законодательного органа Вячеслав Володин отмечал, что Думе необходимо понимать позицию правительства по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными ведомствами решения.
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Источник: обращение ГД о проблеме с животными рассмотрят согласно порядку
18 марта, 13:24
 
ОбществоРоссияАндрей КлишасМихаил МишустинВячеслав ВолодинГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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