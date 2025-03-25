Депутаты предложили запретить подкармливать бездомных животных
В Госдуме предложили запретить прикорм бездомных животных в некоторых местах
Бродячие собаки лежат у ворот гаражей. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Члены рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными предложили запретить прикорм бездомных животных в местах, определяемых регионами, документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Физическим и юридическим лицам запрещается организовывать места для прикорма животных без владельцев, оставлять пищевые отходы, корма для животных без владельцев на территориях, определяемых законодательными актами субъектов Российской Федерации", — говорится в тексте.
В других поправках парламентарии предлагают:
- разрешить усыплять животное, если оно причинило вред или создает такую угрозу человеку, имуществу, а также другим животным;
- установить, что отлову подлежат все животные без владельцев;
- добавить к общим требованиям по содержанию животных обязательную регистрацию, например, маркирование несмываемыми метками;
- обязать владельца животного сообщить о его пропаже в трехдневный срок после обнаружения исчезновения, иначе при отлове животного будет считаться, что это "умышленное незаконное избавление".
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Ранее группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату законопроект, которым предлагалось исключить норму о возврате бродячих животных в окружающую среду после отлова, вакцинации и стерилизации. При этом, согласно инициативе, региональные власти должны были получить полномочия по установлению предельных сроков содержания животных в приютах. Владельцев таких заведений могут обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания. Как утверждается в законопроекте, при истечении этого срока животное умерщвят гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть.
Сейчас к таким мерам прибегают, только если специалист выявит у животного неизлечимую болезнь или травму, приносящую ему страдания. При этом глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что возглавляемый им комитет, аграрный комитет и комитет по региональной политике предоставили отрицательные заключения на эту инициативу из-за ее несоответствия постановлению Конституционного суда.
Госдума, в свою очередь, на пленарном заседании во вторник приняла обращение палаты парламента к премьеру Михаилу Мишустину по вопросам обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными. Спикер законодательного органа Вячеслав Володин отмечал, что Думе необходимо понимать позицию правительства по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными ведомствами решения.