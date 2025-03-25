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Сийярто поприветствовал договоренности России и США по Черному морю

Сийярто поприветствовал договоренности России и США по Черному морю - РИА Новости, 25.03.2025

Сийярто поприветствовал договоренности России и США по Черному морю

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто приветствовал соглашение РФ и США по судоходству в Черном море, назвав его важным шагом на пути к прекращению огня, а также... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T22:41:00+03:00

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2025-03-25T22:41:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 25 мар — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто приветствовал соглашение РФ и США по судоходству в Черном море, назвав его важным шагом на пути к прекращению огня, а также подчеркнул, что возвращение российской пищевой и сельхозпродукции на мировой рынок может стать "уроком здравого смысла". "Снова замечательные новости о российско-американских переговорах. Им снова удалось добиться прогресса по важным пунктам. Содействие прекращению огня на Черном море и безопасному судоходству является еще одним важным шагом на пути к полному прекращению огня. Повторное включение российского сельского хозяйства и пищевой промышленности в оборот международного рынка - мера, которая явно может стать уроком здравого смысла", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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россия, сша, черное море, петер сийярто, григорий карасин, россельхозбанк, совет федерации рф, в мире