Суд признал преступления нацистов в Херсонской области геноцидом
Суд признал преступления нацистов в Херсонской области во время ВОВ геноцидом
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Херсонской области в годы Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте.
"Херсонский областной суд удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Николаевской и Запорожской областей Украинской ССР (в настоящее время – Херсонская область) во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года.
Заявление ранее было подготовлено и направлено в суд по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова.
В судебных заседаниях было установлено, что общее число убитых и замученных, а также погибших от голода и инфекционных болезней превысило 70 тысяч человек, еще более 37 тысяч были принудительно угнаны в страны Западной Европы для привлечения к каторжному труду.
Кроме того, нацисты уничтожили свыше 12 тысяч сооружений, в том числе зданий промышленно-производственного назначения, жилых домов, животноводческих построек. По прямым директивам оккупационных властей и военного командования сжигались и разрушались школы, клубы, театры, музеи, библиотеки, амбулатории и больницы, детские учреждения. Общая сумма причиненного ущерба в переводе на современный курс превысила 8 триллионов рублей.
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