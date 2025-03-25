https://ria.ru/20250325/genotsid-2007212496.html

Суд признал преступления нацистов в Херсонской области геноцидом

Суд признал преступления нацистов в Херсонской области геноцидом - РИА Новости, 25.03.2025

Суд признал преступления нацистов в Херсонской области геноцидом

Суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Херсонской области в годы Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте. РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T15:40:00+03:00

2025-03-25T15:40:00+03:00

2025-03-25T16:19:00+03:00

херсонская область

россия

ссср

вторая мировая война (1939-1945)

происшествия

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Херсонской области в годы Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте. "Херсонский областной суд удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Николаевской и Запорожской областей Украинской ССР (в настоящее время – Херсонская область) во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года.Заявление ранее было подготовлено и направлено в суд по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова.В судебных заседаниях было установлено, что общее число убитых и замученных, а также погибших от голода и инфекционных болезней превысило 70 тысяч человек, еще более 37 тысяч были принудительно угнаны в страны Западной Европы для привлечения к каторжному труду.Кроме того, нацисты уничтожили свыше 12 тысяч сооружений, в том числе зданий промышленно-производственного назначения, жилых домов, животноводческих построек. По прямым директивам оккупационных властей и военного командования сжигались и разрушались школы, клубы, театры, музеи, библиотеки, амбулатории и больницы, детские учреждения. Общая сумма причиненного ущерба в переводе на современный курс превысила 8 триллионов рублей.

https://ria.ru/20250206/genichesk-1997649388.html

https://ria.ru/20240306/osvobozhdenie-1930466632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , россия, ссср, вторая мировая война (1939-1945), происшествия, великая отечественная война (1941-1945)