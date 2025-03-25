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Суд признал преступления нацистов в Херсонской области геноцидом - РИА Новости, 25.03.2025
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15:40 25.03.2025 (обновлено: 16:19 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/genotsid-2007212496.html
Суд признал преступления нацистов в Херсонской области геноцидом
Суд признал преступления нацистов в Херсонской области геноцидом - РИА Новости, 25.03.2025
Суд признал преступления нацистов в Херсонской области геноцидом
Суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Херсонской области в годы Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T15:40:00+03:00
2025-03-25T16:19:00+03:00
херсонская область
россия
ссср
вторая мировая война (1939-1945)
происшествия
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Херсонской области в годы Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте. "Херсонский областной суд удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Николаевской и Запорожской областей Украинской ССР (в настоящее время – Херсонская область) во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года.Заявление ранее было подготовлено и направлено в суд по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова.В судебных заседаниях было установлено, что общее число убитых и замученных, а также погибших от голода и инфекционных болезней превысило 70 тысяч человек, еще более 37 тысяч были принудительно угнаны в страны Западной Европы для привлечения к каторжному труду.Кроме того, нацисты уничтожили свыше 12 тысяч сооружений, в том числе зданий промышленно-производственного назначения, жилых домов, животноводческих построек. По прямым директивам оккупационных властей и военного командования сжигались и разрушались школы, клубы, театры, музеи, библиотеки, амбулатории и больницы, детские учреждения. Общая сумма причиненного ущерба в переводе на современный курс превысила 8 триллионов рублей.
https://ria.ru/20250206/genichesk-1997649388.html
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херсонская область
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херсонская область , россия, ссср, вторая мировая война (1939-1945), происшествия, великая отечественная война (1941-1945)
Херсонская область , Россия, СССР, Вторая мировая война (1939-1945), Происшествия, Великая Отечественная война (1941-1945)
Суд признал преступления нацистов в Херсонской области геноцидом

Суд признал преступления нацистов в Херсонской области во время ВОВ геноцидом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Херсонской области в годы Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ на сайте.
"Херсонский областной суд удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Николаевской и Запорожской областей Украинской ССР (в настоящее время – Херсонская область) во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.
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На окраине Геническа нашли останки более 280 человек, замученных фашистами
6 февраля, 08:29
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года.
Заявление ранее было подготовлено и направлено в суд по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова.
В судебных заседаниях было установлено, что общее число убитых и замученных, а также погибших от голода и инфекционных болезней превысило 70 тысяч человек, еще более 37 тысяч были принудительно угнаны в страны Западной Европы для привлечения к каторжному труду.
Кроме того, нацисты уничтожили свыше 12 тысяч сооружений, в том числе зданий промышленно-производственного назначения, жилых домов, животноводческих построек. По прямым директивам оккупационных властей и военного командования сжигались и разрушались школы, клубы, театры, музеи, библиотеки, амбулатории и больницы, детские учреждения. Общая сумма причиненного ущерба в переводе на современный курс превысила 8 триллионов рублей.
Почта пришла! Освобождение УССР от немецко-фашистских захватчиков войсками Красной Армии. - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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Херсонская областьРоссияСССРВторая мировая война (1939-1945)ПроисшествияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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