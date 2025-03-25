https://ria.ru/20250325/gagauziya-2007317119.html

Парламент Гагаузии проведет срочное заседание

Парламент Гагаузии проведет срочное заседание - РИА Новости, 25.03.2025

Парламент Гагаузии проведет срочное заседание

Председатель Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов объявил о внеочередном заседании регионального парламента в связи с задержанием в... РИА Новости, 25.03.2025

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гагаузия

кишинев

в мире

молдавия

дмитрий константинов

евгения гуцул

стамбул

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КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Председатель Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов объявил о внеочередном заседании регионального парламента в связи с задержанием в Кишиневе главы автономии Евгении Гуцул."В связи с задержанием башкана (глава Гагаузии - ред.) в аэропорту Кишинёва, завтра соберём экстренное заседание Народного собрания, утром, будем думать, что делать", - заявил Константинов журналистам.Ранее во вторник вечером Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева, она планировала вылететь в Стамбул.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250325/moldavija-2007210442.html

https://ria.ru/20250314/parlament-2005101718.html

гагаузия

кишинев

молдавия

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

гагаузия, кишинев, в мире, молдавия, дмитрий константинов, евгения гуцул, стамбул