https://ria.ru/20250325/gagauziya-2007317119.html
Парламент Гагаузии проведет срочное заседание
Парламент Гагаузии проведет срочное заседание - РИА Новости, 25.03.2025
Парламент Гагаузии проведет срочное заседание
Председатель Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов объявил о внеочередном заседании регионального парламента в связи с задержанием в... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T23:01:00+03:00
2025-03-25T23:01:00+03:00
2025-03-25T23:14:00+03:00
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дмитрий константинов
евгения гуцул
стамбул
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КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Председатель Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов объявил о внеочередном заседании регионального парламента в связи с задержанием в Кишиневе главы автономии Евгении Гуцул."В связи с задержанием башкана (глава Гагаузии - ред.) в аэропорту Кишинёва, завтра соберём экстренное заседание Народного собрания, утром, будем думать, что делать", - заявил Константинов журналистам.Ранее во вторник вечером Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева, она планировала вылететь в Стамбул.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250325/moldavija-2007210442.html
https://ria.ru/20250314/parlament-2005101718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гагаузия, кишинев, в мире, молдавия, дмитрий константинов, евгения гуцул, стамбул
Гагаузия, Кишинев, В мире, Молдавия, Дмитрий Константинов, Евгения Гуцул, Стамбул
Парламент Гагаузии проведет срочное заседание
Парламент Гагаузии проведет срочное заседание из-за задержания Гуцул