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Парламент Гагаузии проведет срочное заседание - РИА Новости, 25.03.2025
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23:01 25.03.2025 (обновлено: 23:14 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/gagauziya-2007317119.html
Парламент Гагаузии проведет срочное заседание
Парламент Гагаузии проведет срочное заседание - РИА Новости, 25.03.2025
Парламент Гагаузии проведет срочное заседание
Председатель Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов объявил о внеочередном заседании регионального парламента в связи с задержанием в... РИА Новости, 25.03.2025
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гагаузия
кишинев
в мире
молдавия
дмитрий константинов
евгения гуцул
стамбул
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КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Председатель Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов объявил о внеочередном заседании регионального парламента в связи с задержанием в Кишиневе главы автономии Евгении Гуцул."В связи с задержанием башкана (глава Гагаузии - ред.) в аэропорту Кишинёва, завтра соберём экстренное заседание Народного собрания, утром, будем думать, что делать", - заявил Константинов журналистам.Ранее во вторник вечером Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева, она планировала вылететь в Стамбул.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250325/moldavija-2007210442.html
https://ria.ru/20250314/parlament-2005101718.html
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гагаузия, кишинев, в мире, молдавия, дмитрий константинов, евгения гуцул, стамбул
Гагаузия, Кишинев, В мире, Молдавия, Дмитрий Константинов, Евгения Гуцул, Стамбул
Парламент Гагаузии проведет срочное заседание

Парламент Гагаузии проведет срочное заседание из-за задержания Гуцул

© Sputnik / Mihai CarausГагаузия
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 мар - РИА Новости. Председатель Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов объявил о внеочередном заседании регионального парламента в связи с задержанием в Кишиневе главы автономии Евгении Гуцул.
"В связи с задержанием башкана (глава Гагаузии - ред.) в аэропорту Кишинёва, завтра соберём экстренное заседание Народного собрания, утром, будем думать, что делать", - заявил Константинов журналистам.
Люди заходят в избирательный участок для участия в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Молдавии проходят обыски по делу о финансировании выборов в Гагаузии
Вчера, 15:37
Ранее во вторник вечером Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева, она планировала вылететь в Стамбул.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Российский культурный центр (Русский дом) в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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14 марта, 19:12
 
ГагаузияКишиневВ миреМолдавияДмитрий КонстантиновЕвгения ГуцулСтамбул
 
 
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