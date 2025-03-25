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Украинская делегация остается в Эр-Рияде на день, пишут СМИ - РИА Новости, 25.03.2025
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01:26 25.03.2025 (обновлено: 07:35 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/er-rijad-2007080272.html
Украинская делегация остается в Эр-Рияде на день, пишут СМИ
Украинская делегация остается в Эр-Рияде на день, пишут СМИ - РИА Новости, 25.03.2025
Украинская делегация остается в Эр-Рияде на день, пишут СМИ
Украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США, утверждает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале со... РИА Новости, 25.03.2025
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сша
россия
саудовская аравия
григорий карасин
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дональд трамп
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США, утверждает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале со ссылкой на источники. Раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье. "Украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США", - говорится в сообщении "Общественного". При этом переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250324/peregovory-2007070102.html
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сша, россия, саудовская аравия, григорий карасин, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
США, Россия, Саудовская Аравия, Григорий Карасин, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Украинская делегация остается в Эр-Рияде на день, пишут СМИ

Украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день

© Fotolia / SwisshippoКоролевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Fotolia / Swisshippo
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США, утверждает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале со ссылкой на источники.
Раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Переговоры России и США в Эр-Рияде завершились
Вчера, 22:29
"Украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США", - говорится в сообщении "Общественного".
При этом переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В США резко высказались об Украине после критики Уиткоффа
Вчера, 22:45
 
СШАРоссияСаудовская АравияГригорий КарасинВладимир ПутинДональд ТрампСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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