https://ria.ru/20250325/er-rijad-2007080272.html
Украинская делегация остается в Эр-Рияде на день, пишут СМИ
Украинская делегация остается в Эр-Рияде на день, пишут СМИ - РИА Новости, 25.03.2025
Украинская делегация остается в Эр-Рияде на день, пишут СМИ
Украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США, утверждает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале со... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T01:26:00+03:00
2025-03-25T01:26:00+03:00
2025-03-25T07:35:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США, утверждает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале со ссылкой на источники. Раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье. "Украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США", - говорится в сообщении "Общественного". При этом переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
https://ria.ru/20250324/peregovory-2007070102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, саудовская аравия, григорий карасин, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
США, Россия, Саудовская Аравия, Григорий Карасин, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Украинская делегация остается в Эр-Рияде на день, пишут СМИ
Украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день