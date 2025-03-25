https://ria.ru/20250325/er-rijad-2007080272.html

Украинская делегация остается в Эр-Рияде на день, пишут СМИ

Украинская делегация остается в Эр-Рияде на день, пишут СМИ - РИА Новости, 25.03.2025

Украинская делегация остается в Эр-Рияде на день, пишут СМИ

Украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США, утверждает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале со... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T01:26:00+03:00

2025-03-25T01:26:00+03:00

2025-03-25T07:35:00+03:00

сша

россия

саудовская аравия

григорий карасин

владимир путин

дональд трамп

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149999/11/1499991197_0:281:3000:1969_1920x0_80_0_0_008b19aaefe425a150f48d7c48a30867.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США, утверждает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале со ссылкой на источники. Раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье. "Украинская делегация остается в Эр-Рияде еще на день для встречи с представителями США", - говорится в сообщении "Общественного". При этом переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250324/peregovory-2007070102.html

https://ria.ru/20250324/ssha-2007071536.html

сша

россия

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, саудовская аравия, григорий карасин, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире