https://ria.ru/20250325/dubinskiy-2007077729.html
На Украине назвали четырех человек, которых нельзя допускать к выборам
На Украине назвали четырех человек, которых нельзя допускать к выборам - РИА Новости, 25.03.2025
На Украине назвали четырех человек, которых нельзя допускать к выборам
Команда президента США Дональда Трампа должна приложить усилия, чтобы не допустить к выборам на Украине сторонников вечного конфликта с Россией, заявил депутат... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T00:37:00+03:00
2025-03-25T00:37:00+03:00
2025-03-25T00:39:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа должна приложить усилия, чтобы не допустить к выборам на Украине сторонников вечного конфликта с Россией, заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в Telegram."На месте наших американских партнеров я бы сейчас крепко задумался, как не допустить на выборы в Украине апологетов вечной войны и реваншизма в отношении России", — сказал он.Парламентарий отметил, что у команды американского лидера есть уникальная возможность по перезагрузке политической элиты Украины, он призывает Вашингтон воспользоваться шансом, чтобы обеспечить в дальнейшем установление долгосрочного мира."Лично я бы действовал методом кнута и пряника — Залужный может остаться послом, Порошенко — олигархом, Кличко (если его выберут) — мэром, а Буданов — лектором в институте Маккейна. Иначе —санкции и расследования ФБР", — заключил Дубинский.Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону сообщил, что украинская сторона согласилась на проведение выборов.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в том году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима говорил о несвоевременности выборов. Как отмечал президент России Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине можно считать парламент и спикер Верховной рады.
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https://ria.ru/20250324/zelenskij-2006881474.html
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006730129.html
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в мире, украина, россия, александр дубинский, стив уиткофф, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Александр Дубинский, Стив Уиткофф, Верховная Рада Украины
На Украине назвали четырех человек, которых нельзя допускать к выборам
Дубинский: США должны не допустить к выборам на Украине апологетов вечной войны