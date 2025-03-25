https://ria.ru/20250325/balet-2007171851.html

Прощай, хабанера! Новая Опера покажет новый балет "Кармен в моей голове"

Прощай, хабанера! Новая Опера покажет новый балет "Кармен в моей голове" - РИА Новости, 25.03.2025

Прощай, хабанера! Новая Опера покажет новый балет "Кармен в моей голове"

Театр Новая Опера / Балет Москва играет 28, 29 и 30 марта вторую балетную премьеру сезона. Это мировая премьера танцевального спектакля "Кармен в моей голове"... РИА Новости, 25.03.2025

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Театр Новая Опера / Балет Москва играет 28, 29 и 30 марта вторую балетную премьеру сезона. Это мировая премьера танцевального спектакля "Кармен в моей голове" хореографа Татьяны Багановой на музыку современного петербургского композитора Настасьи Хрущевой. Подробности – в нашем материале.В этом спектакле про знаменитую цыганку Кармен не будет ни испанских мотивов, ни знаменитой "Хабанеры" из оперы Бизе. Здесь все непривычно: и музыка, и хореография, и даже то, как "строится" танец – не горизонтально, а вертикально. За новый спектакль взялась сильная постановочная команда: хореограф Татьяна Баганова (ее прекрасно знают все адепты современного танца), замечательная художник-сценограф Лариса Ломакина и художник по костюмам Галя Солодовникова (на их счету не одна великолепно красивая постановка), а также композитор Настасья Хрущева.Дерзкая и вызывающая Карменсита, которая ведет разбойничью жизнь, появилась на свет 180 лет назад – именно тогда, в 1845 году была впервые опубликована новелла француза Проспера Мериме. Ее текст наполнен этнографическими подробностями и считается, что сочинил это произведение Мериме после прочтения поэмы "Цыганы" Пушкина. А 30 лет спустя, в 1875 году, состоялась премьера знаменитой оперы другого француза, Жоржа Бизе. Судьба его "Кармен" была непростой. Сначала не могли найти исполнительницу главной партии – ни одна уважающая себя певица не хотела выходить на сцену в такой вызывающей роли. В итоге, когда до премьеры дело все же дошло, публика приняла оперу холодно: современники вспоминали, что к концу спектакля в зале стояла просто гробовая тишина. Молодой Бизе, которому было всего 36 лет, скончался через три месяца после премьеры.Впрочем, десять лет спустя оперу ждал успех, а партитура Бизе стала одной из самых популярных и исполняемых в мире. Надо сказать, что композитор и его либреттисты Анри Мельяк и Людовик Галеви довольно далеко "ушли" от оригинальной Кармен. В их интерпретации сюжета стал превалировать не только испанский колорит, но и романтические представления о любви, свободе, независимости.Авторы танцевального спектакля "Кармен в моей голове" решили максимально отдалиться от этой привычной для зрителя версии и обратились к тексту новеллы Мериме. У писателя повествование ведется от имени рассказчика и Хосе. Так же и в новой постановке хореограф Татьяна Баганова решила не только вернуться к первоисточнику, но и рассказать историю Кармен с разных сторон, ведь в каждой интерпретации есть своя правда. По мысли Багановой, Кармен у Мериме – это не персонаж, а сумма обстоятельств."Это некая среда, наполненная импульсами, триггерами, крючками. Хосе – тот, кто реагирует на те самые импульсы и триггеры и рефлекторно попадает в ловушки Кармен. В спектакле именно Хосе является главным героем", – поясняет хореограф.Идеи Татьяны Багановой развивает композитор Настасья Хрущева. Она говорит, что музыка знаменитой оперы никак не довлела над ней во время сочинения, поскольку ее собственный музыкальный язык "находится в огромном стилистическом отдалении от языка Бизе". Партитуру нового балета Настасья написала для камерного состава – двух скрипок, виолончели и двух роялей. Каждый эпизод соответствует одному из аспектов состояния главной героини – будь то исступление или неистовство.Работа шла в тесном сотрудничестве с хореографом. Видение Багановой во многом определило характер музыки, структуру и конкретные решения спектакля. Важным аспектом стало и сотрудничество с музыкальным руководителем постановки, дирижером и альтистом Павлом Романенко. Он в данном случае выступит еще и как скрипач и один из участников ансамбля.Значимая часть любого спектакля – визуальное оформление. Замечательный сценограф Лариса Ломакина создала сложное и многомерное пространство. Она признается, что вдохновлялась архитектурными шедеврами каталонца Рикардо Бофилла и бесконечной лестницей нидерландца Маурица Эшера. Последний изображал на своих работах "невозможные" объекты, в том числе и лестницы, которые одновременно ведут и вверх, и вниз.На сцене Новой Оперы появится город-лабиринт, в котором нарушается закон притяжения. Стены и пол меняются местами, и нет ничего, на что можно было бы опереться. В этой необычной декорации выстраивается и удивительная хореография: авторы допускают, что танец может разворачиваться не в плоскости. К тому же, подчеркивает художник-постановщик, в спектакле есть противостояние мужских и женских характеров и логики."Понять, почувствовать это, показать зрителям – одна из нескольких задач в спектакле. Поэтому мое предложение – плоскость и вертикаль. Это не значит, что женская плоскость горизонтальна, мужская вертикальна – нет, конечно. Но, тем не менее, мы поставили задачу усложнить композицию и сделать ее объемной. Я встретила у Татьяны Багановой абсолютное понимание, и дальше мы перешли к конкретному пространственному решению, но изначально идея была именно такой", – объясняет Ломакина.Идею множественности и разных взглядов на одно и тоже событие развивает и художник по костюмам Галя Солодовникова. Кстати, она – одна из соавторов костюмов к нашумевшему фильму "Мастер и Маргарита", получившему премию "Ника" в номинации "Лучшая работа художника по костюмам". В балете "Кармен в моей голове" художница работает с разными вариантами красного цвета – от темно-бордового через оттенки красного и пурпурного до кораллового и нежного-розового. Такая идея подчеркивает изменчивость состояния героев."Мы не пошли историческим путем, через каноническое понимание Кармен, через отсылки к знаменитым интерпретациям. Мы создаем современную Кармен, современного Хосе и смотрим на героев через призму современной моды", – подчеркивает Галя Солодовникова.

https://ria.ru/20250324/zaryade-2006900918.html

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культпоход, москва, татьяна баганова, новая опера, балет