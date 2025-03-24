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Фильм "Мастер и Маргарита" получили премию "Ника" в семи номинациях - РИА Новости, 24.03.2025
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Культура
 
23:00 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/film-2007072122.html
Фильм "Мастер и Маргарита" получили премию "Ника" в семи номинациях
Фильм "Мастер и Маргарита" получили премию "Ника" в семи номинациях - РИА Новости, 24.03.2025
Фильм "Мастер и Маргарита" получили премию "Ника" в семи номинациях
Фильм "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова стал триумфатором 38-й премии "Ника" за 2024 год, получив призы во всех семи номинациях, в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T23:00:00+03:00
2025-03-24T23:00:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Фильм "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова стал триумфатором 38-й премии "Ника" за 2024 год, получив призы во всех семи номинациях, в которых был заявлен, передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония вручения кинематографической премии "Ника" прошла в понедельник в московском театре "Маска". Кроме победы в главной номинации "Лучший игровой фильм", исполнители главных ролей Евгений Цыганов и Юлия Снигирь были признаны лучшими исполнителями мужской и женской роли (вместе с Цыгановым "Нику" в этой номинации получил Юра Борисов). "Мастер и Маргарита" отметились также лучшим художником - им стал Денис Лищенко, лучшим звукорежиссером - Алексей Самоделко, лучшим оператором - Максим Жуков, а Галина Солодовникова и Ульяна Полянская стали лучшими художниками по костюмам. Церемония началась с ретроспективы: под музыку Вивальди зрители увидели архивные кадры с предыдущих 37 церемоний. "Где бы ни проходила наша церемония, вот на этой сцене или на другой, мы можем быть уверены, что премии придут людям достойным, которые действительно что-то делают сегодня для нашего кинематографа, и это очень приятно", - заявил перед церемонией президент Российской Академии кинематографических искусств Андрей Кончаловский. Проект "Плевако" получил премию "Ника" в новой номинации как лучший сериал. Лучшим режиссером был признан Бакур Бакурадзе за фильм "Снег в моем дворе". Актеры Роман Мадянов и Евгения Добровольская получили премию "Ника" за роли второго плана посмертно. Народный артист России, композитор Александр Зацепин получил специальный приз "Честь и достоинство" премии "Ника". Кроме того, ещё один специальный приз за вклад в кинематографические науки, критику и образование получил ректор ВГИКа Владимир Малышев. Победителем в номинации лучшая музыка к фильму стал композитор Алексей Рыбников за саундтрек к фильму "9 секунд". Лучшим сценарием была признана работа Андрея Кончаловского и Елены Киселевой в фильме "Смотри на меня!". Режиссер фильма "Папа умер в субботу" Зака Абдрахманова стала "Открытием года". Лучшей работой режиссера монтажа признали работу Ивана Лебедева в фильме "Кончится лето". Лучшим неигровым фильмом стала картина "Лексо" режиссера Олеси Фокиной, а лучшим анимационным фильмом признали мультфильм "Лунтик. Возвращение домой" режиссера Константина Бронзита. Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
https://ria.ru/20250324/nika-2007067136.html
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россия, евгений цыганов, андрей кончаловский, михаил булгаков, вгик
Культура, Россия, Евгений Цыганов, Андрей Кончаловский, Михаил Булгаков, ВГИК
Фильм "Мастер и Маргарита" получили премию "Ника" в семи номинациях

Фильм "Мастер и Маргарита" получил премию "Ника" во всех заявленных номинациях

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк38-я церемония вручения кинематографической премии "Ника"
38-я церемония вручения кинематографической премии Ника - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
38-я церемония вручения кинематографической премии "Ника"
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Фильм "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова стал триумфатором 38-й премии "Ника" за 2024 год, получив призы во всех семи номинациях, в которых был заявлен, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония вручения кинематографической премии "Ника" прошла в понедельник в московском театре "Маска".
38-я церемония вручения кинематографической премии Ника - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Снигирь, Цыганов и Борисов получили премию "Ника" как лучшие актеры
Вчера, 22:12
Кроме победы в главной номинации "Лучший игровой фильм", исполнители главных ролей Евгений Цыганов и Юлия Снигирь были признаны лучшими исполнителями мужской и женской роли (вместе с Цыгановым "Нику" в этой номинации получил Юра Борисов). "Мастер и Маргарита" отметились также лучшим художником - им стал Денис Лищенко, лучшим звукорежиссером - Алексей Самоделко, лучшим оператором - Максим Жуков, а Галина Солодовникова и Ульяна Полянская стали лучшими художниками по костюмам.
Церемония началась с ретроспективы: под музыку Вивальди зрители увидели архивные кадры с предыдущих 37 церемоний. "Где бы ни проходила наша церемония, вот на этой сцене или на другой, мы можем быть уверены, что премии придут людям достойным, которые действительно что-то делают сегодня для нашего кинематографа, и это очень приятно", - заявил перед церемонией президент Российской Академии кинематографических искусств Андрей Кончаловский.
Проект "Плевако" получил премию "Ника" в новой номинации как лучший сериал. Лучшим режиссером был признан Бакур Бакурадзе за фильм "Снег в моем дворе".
Актеры Роман Мадянов и Евгения Добровольская получили премию "Ника" за роли второго плана посмертно.
Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на премьере фильма Мастер и Маргарита в киноцентре КАРО 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Фильм "Мастер и Маргарита" получил премии "Белый слон" в шести номинациях
27 января, 18:02
Народный артист России, композитор Александр Зацепин получил специальный приз "Честь и достоинство" премии "Ника". Кроме того, ещё один специальный приз за вклад в кинематографические науки, критику и образование получил ректор ВГИКа Владимир Малышев.
Победителем в номинации лучшая музыка к фильму стал композитор Алексей Рыбников за саундтрек к фильму "9 секунд". Лучшим сценарием была признана работа Андрея Кончаловского и Елены Киселевой в фильме "Смотри на меня!".
Режиссер фильма "Папа умер в субботу" Зака Абдрахманова стала "Открытием года". Лучшей работой режиссера монтажа признали работу Ивана Лебедева в фильме "Кончится лето".
Лучшим неигровым фильмом стала картина "Лексо" режиссера Олеси Фокиной, а лучшим анимационным фильмом признали мультфильм "Лунтик. Возвращение домой" режиссера Константина Бронзита.
Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
Актер Роман Мадянов - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Актеры Мадянов и Добровольская получили премию "Ника" посмертно
Вчера, 21:54
 
КультураРоссияЕвгений ЦыгановАндрей КончаловскийМихаил БулгаковВГИК
 
 
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