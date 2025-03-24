https://ria.ru/20250324/film-2007072122.html

Фильм "Мастер и Маргарита" получили премию "Ника" в семи номинациях

Фильм "Мастер и Маргарита" получили премию "Ника" в семи номинациях - РИА Новости, 24.03.2025

Фильм "Мастер и Маргарита" получили премию "Ника" в семи номинациях

Фильм "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова стал триумфатором 38-й премии "Ника" за 2024 год, получив призы во всех семи номинациях, в... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T23:00:00+03:00

2025-03-24T23:00:00+03:00

2025-03-24T23:00:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Фильм "Мастер и Маргарита" по одноименному роману Михаила Булгакова стал триумфатором 38-й премии "Ника" за 2024 год, получив призы во всех семи номинациях, в которых был заявлен, передает корреспондент РИА Новости. Торжественная церемония вручения кинематографической премии "Ника" прошла в понедельник в московском театре "Маска". Кроме победы в главной номинации "Лучший игровой фильм", исполнители главных ролей Евгений Цыганов и Юлия Снигирь были признаны лучшими исполнителями мужской и женской роли (вместе с Цыгановым "Нику" в этой номинации получил Юра Борисов). "Мастер и Маргарита" отметились также лучшим художником - им стал Денис Лищенко, лучшим звукорежиссером - Алексей Самоделко, лучшим оператором - Максим Жуков, а Галина Солодовникова и Ульяна Полянская стали лучшими художниками по костюмам. Церемония началась с ретроспективы: под музыку Вивальди зрители увидели архивные кадры с предыдущих 37 церемоний. "Где бы ни проходила наша церемония, вот на этой сцене или на другой, мы можем быть уверены, что премии придут людям достойным, которые действительно что-то делают сегодня для нашего кинематографа, и это очень приятно", - заявил перед церемонией президент Российской Академии кинематографических искусств Андрей Кончаловский. Проект "Плевако" получил премию "Ника" в новой номинации как лучший сериал. Лучшим режиссером был признан Бакур Бакурадзе за фильм "Снег в моем дворе". Актеры Роман Мадянов и Евгения Добровольская получили премию "Ника" за роли второго плана посмертно. Народный артист России, композитор Александр Зацепин получил специальный приз "Честь и достоинство" премии "Ника". Кроме того, ещё один специальный приз за вклад в кинематографические науки, критику и образование получил ректор ВГИКа Владимир Малышев. Победителем в номинации лучшая музыка к фильму стал композитор Алексей Рыбников за саундтрек к фильму "9 секунд". Лучшим сценарием была признана работа Андрея Кончаловского и Елены Киселевой в фильме "Смотри на меня!". Режиссер фильма "Папа умер в субботу" Зака Абдрахманова стала "Открытием года". Лучшей работой режиссера монтажа признали работу Ивана Лебедева в фильме "Кончится лето". Лучшим неигровым фильмом стала картина "Лексо" режиссера Олеси Фокиной, а лучшим анимационным фильмом признали мультфильм "Лунтик. Возвращение домой" режиссера Константина Бронзита. Национальная кинематографическая премия "Ника" учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.

https://ria.ru/20250324/nika-2007067136.html

https://ria.ru/20250127/master-1995764325.html

https://ria.ru/20250324/premiya-2007065948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

россия, евгений цыганов, андрей кончаловский, михаил булгаков, вгик