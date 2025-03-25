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АЭС вошли в перечень объектов, подпадающих под мораторий на удары
АЭС вошли в перечень объектов, подпадающих под мораторий на удары - РИА Новости, 25.03.2025
АЭС вошли в перечень объектов, подпадающих под мораторий на удары
Атомные электростанции включены в перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщается РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T22:34:00+03:00
2025-03-25T22:34:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Атомные электростанции включены в перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщается в Telegram-канале Кремля. Telegram-канал "Кремль.Новости" опубликовал согласованный между российской и американской сторонами перечень российских и украинских объектов, попадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, в который, в том числе, входят атомные электростанции. "Атомные электростанции", - следует из 4 пункта перечня. Уточняется, что временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договорённости, может быть продлён. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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россия, сша, григорий карасин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, США, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
АЭС вошли в перечень объектов, подпадающих под мораторий на удары
АЭС вошли в список объектов, подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме