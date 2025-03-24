https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2006897156.html

Экс-депутат Рады объяснил, почему украинскую делегацию возглавляли военные

Экс-депутат Рады объяснил, почему украинскую делегацию возглавляли военные - РИА Новости, 24.03.2025

Экс-депутат Рады объяснил, почему украинскую делегацию возглавляли военные

Тот факт, что на переговорах украинской и американской делегаций в Эр-Рияде делегацию Киева возглавляли военные, говорит о том, что офис Владимира Зеленского... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T11:04:00+03:00

2025-03-24T11:04:00+03:00

2025-03-24T11:04:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Тот факт, что на переговорах украинской и американской делегаций в Эр-Рияде делегацию Киева возглавляли военные, говорит о том, что офис Владимира Зеленского хочет переложить на них ответственность, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что переговоры с представителями США в Эр-Рияде прошли продуктивно и предметно. Как передавал корреспондент РИА Новости, в переговорах участвовали также замруководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса и экс-начальник генштаба ВСУ, ныне генеральный инспектор минобороны Украины Анатолий Баргилевич. Ранее в воскресенье министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что в повестке встречи были предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. В состав делегации входили также эксперты по энергетике. "Это сделано для того, чтобы за результаты этих переговоров несли ответственность не политики, а военные. Это старая тактика офиса президента (Украины) – они понимают, что хороших решений там не будет, поэтому кто-то должен взять на себя ответственность. Политики брать на себя ответственность не хотят, поэтому это попытка переложить ответственность на военных – дескать, политики не участвовали (в переговорах), а военные вот так договорились, и теперь политики вынуждены соглашаться с теми решениями, которые были там приняты", - заявил Килинкаров. В то же время отсутствие громких заявлений по итогам переговоров и дефицит информации говорит, что там идет реальная работа, считает экс-депутат. "Никаких прорывных решений на данный момент быть не может. Наверное, сам процесс тут важнее, чем результат. То, что процесс запущен, это уже плюс", - считает он. В то же время понятно, что на таких переговорах обсуждается вопрос не только 30-дневного перемирия, а более широкая повестка, отметил Килинкаров. "Если переговорная группа сконцентрируется только вокруг решения одного вопроса временного перемирия, то никакого успеха, конечно, не будет. Потому что в рамках 30-дневного перемирия найти компромисс и механизм его реализации будет очень сложно. Условно говоря, если не будет плана дальнейших действий, то искать компромисс по решению вопроса только временного перемирия не имеет никакого смысла", - считает политик. В понедельник в Эр-Рияде начнутся также переговоры российской делегации с группой экспертов от США. Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо Черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием. Как сообщал РИА Новости Павел Палиса, встреч российской и украинской делегаций в Эр-Рияде не планируется.

https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2006837355.html

https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2006855785.html

https://ria.ru/20250324/zelenskij-2006881474.html

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