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Совместное заявление России и США по итогам переговоров опубликуют 25 марта
Совместное заявление России и США по итогам переговоров опубликуют 25 марта - РИА Новости, 24.03.2025
Совместное заявление России и США по итогам переговоров опубликуют 25 марта
Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано завтра, сказал РИА Новости источник, знакомый с местом событий. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T22:40:00+03:00
2025-03-24T22:40:00+03:00
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сша
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григорий карасин
владимир путин
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совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано завтра, сказал РИА Новости источник, знакомый с местом событий."Совместное заявление будет опубликовано ими самими завтра", - сообщил источник.Встреча двух делегаций в Саудовской Аравии началась в понедельник утром и продлилась более 12 часов.Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Россия, США, Саудовская Аравия, Григорий Карасин, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Совместное заявление России и США по итогам переговоров опубликуют 25 марта
Совместное заявление РФ и США по итогам переговоров будет опубликовано 25 марта