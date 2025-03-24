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Совместное заявление России и США по итогам переговоров опубликуют 25 марта - РИА Новости, 24.03.2025
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22:40 24.03.2025 (обновлено: 22:45 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/zayavlenie-2007071356.html
Совместное заявление России и США по итогам переговоров опубликуют 25 марта
Совместное заявление России и США по итогам переговоров опубликуют 25 марта - РИА Новости, 24.03.2025
Совместное заявление России и США по итогам переговоров опубликуют 25 марта
Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано завтра, сказал РИА Новости источник, знакомый с местом событий. РИА Новости, 24.03.2025
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россия
сша
саудовская аравия
григорий карасин
владимир путин
дональд трамп
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано завтра, сказал РИА Новости источник, знакомый с местом событий."Совместное заявление будет опубликовано ими самими завтра", - сообщил источник.Встреча двух делегаций в Саудовской Аравии началась в понедельник утром и продлилась более 12 часов.Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
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россия, сша, саудовская аравия, григорий карасин, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Россия, США, Саудовская Аравия, Григорий Карасин, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Совместное заявление России и США по итогам переговоров опубликуют 25 марта

Совместное заявление РФ и США по итогам переговоров будет опубликовано 25 марта

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано завтра, сказал РИА Новости источник, знакомый с местом событий.
"Совместное заявление будет опубликовано ими самими завтра", - сообщил источник.
Встреча двух делегаций в Саудовской Аравии началась в понедельник утром и продлилась более 12 часов.
Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Захарова прокомментировала переговоры России и США в Эр-Рияде
Вчера, 15:40
 
РоссияСШАСаудовская АравияГригорий КарасинВладимир ПутинДональд ТрампСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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