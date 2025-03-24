https://ria.ru/20250324/zayavlenie-2007071356.html

Совместное заявление России и США по итогам переговоров опубликуют 25 марта

Совместное заявление России и США по итогам переговоров опубликуют 25 марта - РИА Новости, 24.03.2025

Совместное заявление России и США по итогам переговоров опубликуют 25 марта

Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано завтра, сказал РИА Новости источник, знакомый с местом событий. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T22:40:00+03:00

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2025-03-24T22:45:00+03:00

россия

сша

саудовская аравия

григорий карасин

владимир путин

дональд трамп

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЭР-РИЯД, 24 мар - РИА Новости. Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано завтра, сказал РИА Новости источник, знакомый с местом событий."Совместное заявление будет опубликовано ими самими завтра", - сообщил источник.Встреча двух делегаций в Саудовской Аравии началась в понедельник утром и продлилась более 12 часов.Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983082.html

россия

сша

саудовская аравия

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россия, сша, саудовская аравия, григорий карасин, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде