https://ria.ru/20250324/vsu-2007064711.html

В подполье сообщили об ударе по складу ВСУ в Сумах

В подполье сообщили об ударе по складу ВСУ в Сумах - РИА Новости, 24.03.2025

В подполье сообщили об ударе по складу ВСУ в Сумах

После удара по складу в Сумах уничтожены, по предварительным данным, 20 военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.03.2025

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

днепропетровская область

славгород

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ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. После удара по складу в Сумах уничтожены, по предварительным данным, 20 военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Попало в склад (в Сумах. — Прим. ред.) и накрыло бандеровцев из территориальной обороны. Около 20 улетели к Бандере", — сказал он.По словам Лебедева, количество раненых при ударе неизвестно, машины скорой помощи массово направились к месту происшествия.Кроме того, еще одну серию ударов нанесли по пункту временной дислокации ВСУ в Днепропетровской области в районе Славгорода.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250324/vsu-2006989401.html

https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006837874.html

днепропетровская область

славгород

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вооруженные силы украины, сергей лебедев, днепропетровская область, славгород, украина, дмитрий песков