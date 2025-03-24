https://ria.ru/20250324/ukraina-2006845694.html
Американский экономист предрек политические изменения на Украине
Американский экономист предрек политические изменения на Украине - РИА Новости, 24.03.2025
Американский экономист предрек политические изменения на Украине
Непопулярность украинского правительства и его коррумпированность указывают на возможные "политические изменения" в стране, сообщил РИА Новости известный... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T03:07:00+03:00
2025-03-24T03:07:00+03:00
2025-03-24T03:07:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 24 мар – РИА Новости. Непопулярность украинского правительства и его коррумпированность указывают на возможные "политические изменения" в стране, сообщил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Правительство Зеленского, вероятно, вскоре окажется вне власти. Правительство управляет страной в условиях военного положения, потерпело неудачу в реализации ключевых политических инициатив, по сообщениям, является крайне коррумпированным и не пользуется широкой поддержкой населения. Эти условия предполагают вероятность политических изменений", – сказал Сакс. При этом профессор отметил, что не поддерживает меры со стороны правительства США или любой другой страны, направленные на свержение правительства Зеленского. "Я категорически против операций по смене режима извне, подобных тем, к которым США слишком привыкли", – добавил Сакс.
https://ria.ru/20250324/pravda-2006842455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, колумбийский университет, украина
В мире, США, Колумбийский университет, Украина
Американский экономист предрек политические изменения на Украине
Американский экономист Сакс: правительство Зеленского может оказаться вне власти
НЬЮ-ЙОРК, 24 мар – РИА Новости. Непопулярность украинского правительства и его коррумпированность указывают на возможные "политические изменения" в стране, сообщил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Правительство Зеленского, вероятно, вскоре окажется вне власти. Правительство управляет страной в условиях военного положения, потерпело неудачу в реализации ключевых политических инициатив, по сообщениям, является крайне коррумпированным и не пользуется широкой поддержкой населения. Эти условия предполагают вероятность политических изменений", – сказал Сакс.
При этом профессор отметил, что не поддерживает меры со стороны правительства США
или любой другой страны, направленные на свержение правительства Зеленского.
"Я категорически против операций по смене режима извне, подобных тем, к которым США слишком привыкли", – добавил Сакс.