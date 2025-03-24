https://ria.ru/20250324/ukraina-2006845694.html

Американский экономист предрек политические изменения на Украине

Американский экономист предрек политические изменения на Украине - РИА Новости, 24.03.2025

Американский экономист предрек политические изменения на Украине

Непопулярность украинского правительства и его коррумпированность указывают на возможные "политические изменения" в стране, сообщил РИА Новости известный... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T03:07:00+03:00

2025-03-24T03:07:00+03:00

2025-03-24T03:07:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 24 мар – РИА Новости. Непопулярность украинского правительства и его коррумпированность указывают на возможные "политические изменения" в стране, сообщил РИА Новости известный американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Правительство Зеленского, вероятно, вскоре окажется вне власти. Правительство управляет страной в условиях военного положения, потерпело неудачу в реализации ключевых политических инициатив, по сообщениям, является крайне коррумпированным и не пользуется широкой поддержкой населения. Эти условия предполагают вероятность политических изменений", – сказал Сакс. При этом профессор отметил, что не поддерживает меры со стороны правительства США или любой другой страны, направленные на свержение правительства Зеленского. "Я категорически против операций по смене режима извне, подобных тем, к которым США слишком привыкли", – добавил Сакс.

https://ria.ru/20250324/pravda-2006842455.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, колумбийский университет, украина