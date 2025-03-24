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Подполье сообщило об ударах по дислокации ВСУ в Днепропетровской области
Подполье сообщило об ударах по дислокации ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 24.03.2025
Подполье сообщило об ударах по дислокации ВСУ в Днепропетровской области
Серия ударов нанесена по месту дислокации ВСУ в Днепропетровской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T21:51:00+03:00
2025-03-24T21:51:00+03:00
2025-03-24T22:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепропетровская область
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Серия ударов нанесена по месту дислокации ВСУ в Днепропетровской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Целая серия прилетов в Синельниково. Известно, что накрыли ВСУ на Комбикормовом заводе, где они расположились с техникой, и был удар по складу около ж/д станции "Синельниково-2", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область
Подполье сообщило об ударах по дислокации ВСУ в Днепропетровской области
ВС РФ нанесли удары по пункту дислокации ВСУ в Днепропетровской области