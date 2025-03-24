https://ria.ru/20250324/udar-2007065667.html

Подполье сообщило об ударах по дислокации ВСУ в Днепропетровской области

Подполье сообщило об ударах по дислокации ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 24.03.2025

Подполье сообщило об ударах по дислокации ВСУ в Днепропетровской области

Серия ударов нанесена по месту дислокации ВСУ в Днепропетровской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T21:51:00+03:00

2025-03-24T21:51:00+03:00

2025-03-24T22:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

днепропетровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006991465_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_a5e3558719652e1fdea2577e1638e310.jpg

ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Серия ударов нанесена по месту дислокации ВСУ в Днепропетровской области на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Целая серия прилетов в Синельниково. Известно, что накрыли ВСУ на Комбикормовом заводе, где они расположились с техникой, и был удар по складу около ж/д станции "Синельниково-2", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, днепропетровская область