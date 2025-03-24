https://ria.ru/20250324/turtsija-2007031083.html
В Турции внимательно следят за событиями вокруг Украины, заявил Эрдоган
В Турции внимательно следят за событиями вокруг Украины, заявил Эрдоган - РИА Новости, 24.03.2025
В Турции внимательно следят за событиями вокруг Украины, заявил Эрдоган
Турция внимательно за последними процессами вокруг Украины, в мирном процессе не будет проигравшей стороны, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T18:14:00+03:00
2025-03-24T18:14:00+03:00
2025-03-24T18:14:00+03:00
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АНКАРА, 24 мар - РИА Новости. Турция внимательно за последними процессами вокруг Украины, в мирном процессе не будет проигравшей стороны, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы заняли правильную позицию в войне между Украиной и Россией. Нами никто не манипулировал, особенно оппозиция в нашей стране. Мы демонстрировали сбалансированное отношение к обеим странам. Мы подчеркивали на всех платформах, что в мирном процессе не будет проигранным. Мы желаем, чтобы война, которая длится уже четвертый год, закончилась справедливым миром без дальнейшего кровопролития и разрушений", - заявил Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров.
https://ria.ru/20250310/erdogan-2004177652.html
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в мире, украина, турция, россия, реджеп тайип эрдоган
В мире, Украина, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции внимательно следят за событиями вокруг Украины, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция внимательно следит за последними процессами вокруг Украины