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В Турции внимательно следят за событиями вокруг Украины, заявил Эрдоган - РИА Новости, 24.03.2025
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18:14 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/turtsija-2007031083.html
В Турции внимательно следят за событиями вокруг Украины, заявил Эрдоган
В Турции внимательно следят за событиями вокруг Украины, заявил Эрдоган - РИА Новости, 24.03.2025
В Турции внимательно следят за событиями вокруг Украины, заявил Эрдоган
Турция внимательно за последними процессами вокруг Украины, в мирном процессе не будет проигравшей стороны, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T18:14:00+03:00
2025-03-24T18:14:00+03:00
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АНКАРА, 24 мар - РИА Новости. Турция внимательно за последними процессами вокруг Украины, в мирном процессе не будет проигравшей стороны, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы заняли правильную позицию в войне между Украиной и Россией. Нами никто не манипулировал, особенно оппозиция в нашей стране. Мы демонстрировали сбалансированное отношение к обеим странам. Мы подчеркивали на всех платформах, что в мирном процессе не будет проигранным. Мы желаем, чтобы война, которая длится уже четвертый год, закончилась справедливым миром без дальнейшего кровопролития и разрушений", - заявил Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров.
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в мире, украина, турция, россия, реджеп тайип эрдоган
В мире, Украина, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции внимательно следят за событиями вокруг Украины, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция внимательно следит за последними процессами вокруг Украины

© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 24 мар - РИА Новости. Турция внимательно за последними процессами вокруг Украины, в мирном процессе не будет проигравшей стороны, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы заняли правильную позицию в войне между Украиной и Россией. Нами никто не манипулировал, особенно оппозиция в нашей стране. Мы демонстрировали сбалансированное отношение к обеим странам. Мы подчеркивали на всех платформах, что в мирном процессе не будет проигранным. Мы желаем, чтобы война, которая длится уже четвертый год, закончилась справедливым миром без дальнейшего кровопролития и разрушений", - заявил Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Эрдоган заявил о попытке ЕС справиться с одной из самых серьезных проблем
10 марта, 19:48
 
В миреУкраинаТурцияРоссияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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