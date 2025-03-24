https://ria.ru/20250324/sud-2007019838.html

В Петербурге арестовали священника за фото в соцсетях с украинским флагом

В Петербурге арестовали священника за фото в соцсетях с украинским флагом - РИА Новости, 24.03.2025

В Петербурге арестовали священника за фото в соцсетях с украинским флагом

Смольнинский районный суд Петербурга вынес решение об административном аресте на 14 суток православного священника Николая Савченко за демонстрацию... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:33:00+03:00

2025-03-24T17:33:00+03:00

2025-03-24T17:33:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Смольнинский районный суд Петербурга вынес решение об административном аресте на 14 суток православного священника Николая Савченко за демонстрацию экстремистской символики, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов города. "Смольнинский район суд Петербурга в субботу вынес решение об административном аресте на 14 суток Савченко", - сказали в объединенной пресс-службе. Как рассказал священнослужитель в своих соцсетях, поводом для привлечения к административной ответственности стал пост на его странице "ВКонтакте" с фотографией, сделанной 1 мая 2014 года, где он с флагом Украины находится на Невском проспекте. Пленум Верховного суда РФ говорит о том, что срок давности по делам, в которых фигурируют фотографии в интернете, идет с момента обнаружения правонарушения, поэтому дата опубликования фото при вынесении решения не важна, подчеркнули в объединенной пресс-службе судов.

https://ria.ru/20250110/tatu-1993119028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, украина, россия