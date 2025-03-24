https://ria.ru/20250324/ssha-2007001458.html

"Решили продолжать": в США неожиданно высказались о конфликте на Украине

"Решили продолжать": в США неожиданно высказались о конфликте на Украине - РИА Новости, 24.03.2025

"Решили продолжать": в США неожиданно высказались о конфликте на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа использует переговоры, чтобы не позволить России сохранить преимущество в конфликте на Украине, заявил американский РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:41:00+03:00

2025-03-24T16:41:00+03:00

2025-03-24T22:32:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа использует переговоры, чтобы не позволить России сохранить преимущество в конфликте на Украине, заявил американский военный аналитик и бывший морпех Брайан Берлетик в соцсети X."Администрация Трампа решила не только продолжить войну, но и использует переговоры, чтобы затормозить любой серьезный исход в пользу России", — считает он.По словам эксперта, Вашингтон не может выступать в качестве посредника между Москвой и Киевом, так как сам является стороной конфликта, ведя опосредованную войну с Россией."Переговоры — это способ сделать вид, что они хотят мира, и выиграть время для победы в своих многочисленных и множащихся войнах", — заключил Берлетик.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, Москву на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что, помимо Черноморской инициативы, на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.

https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007033363.html

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