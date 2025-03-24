Рейтинг@Mail.ru
FT: Сеул может договориться с США о разработке ядерного оружия - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/seul-2006899310.html
FT: Сеул может договориться с США о разработке ядерного оружия
FT: Сеул может договориться с США о разработке ядерного оружия - РИА Новости, 24.03.2025
FT: Сеул может договориться с США о разработке ядерного оружия
Южная Корея может получить возможность договориться с Вашингтоном о разработке ядерного оружия при нахождении у власти в США американского лидера Дональда... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:15:00+03:00
2025-03-24T11:15:00+03:00
в мире
южная корея
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Южная Корея может получить возможность договориться с Вашингтоном о разработке ядерного оружия при нахождении у власти в США американского лидера Дональда Трампа, пишет газета Financial Times со ссылкой на почетного профессора ядерной инженерии Сеульского университета Со Кюн Рёля. "Президентский срок Трампа дает Южной Корее "редкую возможность договориться с США о разработке ядерного оружия", - говорится в материале издания. По мнению Со Кюн Рёля, Южной Корее в конечном итоге придется выбирать: быть "поглощенной" КНДР или подвергнуться международным санкциям за создание собственного ядерного оружия. Как считает профессор, имеющиеся у Сеула технологии позволяют ему создать такое оружие "за два-три месяца". Газета Politico в начале января составило список неожиданных событий, или "черных лебедей", которые могут произойти во внешней политике в 2025 году. Так, по мнению издания, один из таких событий может стать тестирование ядерного оружия Южной Кореей. По мнению эксперта, власти Южной Кореи в 2025 году объявят о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу. Германия входит в число подписавших этот договор стран.
https://ria.ru/20250315/britanija-2005208292.html
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004780258.html
южная корея
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_deb53c910f68a9a3443917b32e577206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, politico
В мире, Южная Корея, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Politico
FT: Сеул может договориться с США о разработке ядерного оружия

FT: Сеул может договориться с США о разработке ЯО при нахождении у власти Трампа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Южная Корея может получить возможность договориться с Вашингтоном о разработке ядерного оружия при нахождении у власти в США американского лидера Дональда Трампа, пишет газета Financial Times со ссылкой на почетного профессора ядерной инженерии Сеульского университета Со Кюн Рёля.
"Президентский срок Трампа дает Южной Корее "редкую возможность договориться с США о разработке ядерного оружия", - говорится в материале издания.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Стармер выступил против распространения ядерного оружия в Европе
15 марта, 16:45
По мнению Со Кюн Рёля, Южной Корее в конечном итоге придется выбирать: быть "поглощенной" КНДР или подвергнуться международным санкциям за создание собственного ядерного оружия. Как считает профессор, имеющиеся у Сеула технологии позволяют ему создать такое оружие "за два-три месяца".
Газета Politico в начале января составило список неожиданных событий, или "черных лебедей", которые могут произойти во внешней политике в 2025 году. Так, по мнению издания, один из таких событий может стать тестирование ядерного оружия Южной Кореей. По мнению эксперта, власти Южной Кореи в 2025 году объявят о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу. Германия входит в число подписавших этот договор стран.
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Лукашенко оценил перспективы плана Франции по ядерному зонтику
13 марта, 15:59
 
В миреЮжная КореяСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала