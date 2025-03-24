https://ria.ru/20250324/seul-2006899310.html

FT: Сеул может договориться с США о разработке ядерного оружия

FT: Сеул может договориться с США о разработке ядерного оружия - РИА Новости, 24.03.2025

FT: Сеул может договориться с США о разработке ядерного оружия

Южная Корея может получить возможность договориться с Вашингтоном о разработке ядерного оружия при нахождении у власти в США американского лидера Дональда... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T11:15:00+03:00

2025-03-24T11:15:00+03:00

2025-03-24T11:15:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Южная Корея может получить возможность договориться с Вашингтоном о разработке ядерного оружия при нахождении у власти в США американского лидера Дональда Трампа, пишет газета Financial Times со ссылкой на почетного профессора ядерной инженерии Сеульского университета Со Кюн Рёля. "Президентский срок Трампа дает Южной Корее "редкую возможность договориться с США о разработке ядерного оружия", - говорится в материале издания. По мнению Со Кюн Рёля, Южной Корее в конечном итоге придется выбирать: быть "поглощенной" КНДР или подвергнуться международным санкциям за создание собственного ядерного оружия. Как считает профессор, имеющиеся у Сеула технологии позволяют ему создать такое оружие "за два-три месяца". Газета Politico в начале января составило список неожиданных событий, или "черных лебедей", которые могут произойти во внешней политике в 2025 году. Так, по мнению издания, один из таких событий может стать тестирование ядерного оружия Южной Кореей. По мнению эксперта, власти Южной Кореи в 2025 году объявят о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу. Германия входит в число подписавших этот договор стран.

https://ria.ru/20250315/britanija-2005208292.html

https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004780258.html

южная корея

сша

вашингтон (штат)

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в мире, южная корея, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, politico