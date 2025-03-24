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"Ростех" разработал комплекс биометрической идентификации личности - РИА Новости, 24.03.2025
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08:31 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/rosteh-2006861908.html
"Ростех" разработал комплекс биометрической идентификации личности
"Ростех" разработал комплекс биометрической идентификации личности - РИА Новости, 24.03.2025
"Ростех" разработал комплекс биометрической идентификации личности
Компания "Азимут" (входит в "Ростех") разработала первый на отечественном рынке комплекс биометрической идентификации личности по радужной оболочке глаза,... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T08:31:00+03:00
2025-03-24T08:31:00+03:00
технологии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Компания "Азимут" (входит в "Ростех") разработала первый на отечественном рынке комплекс биометрической идентификации личности по радужной оболочке глаза, сообщили в госкорпорации. "Производственная компания "Азимут" госкорпорации "Ростех" разработала первый на отечественном рынке программно-аппаратный комплекс (ПАК) биометрической идентификации личности по радужной оболочке глаза", - говорится в сообщении. Уточняется, что комплекс "Взор" способен за несколько секунд точно и бесконтактно распознать человека. Методика определения личности исключает возможность фальсификации и практически такая же точная, как анализ ДНК, заявили в "Ростехе". В госкорпорации также подчеркнули, что комплекс является полностью отечественной разработкой, включая программное обеспечение. "ПАК "Взор" способен решать задачи обеспечения безопасности как на режимных объектах, так и в местах с большим потоком людей. В зависимости от комплектации система может идентифицировать от 40 до 90 человек в минуту", - сообщили в "Ростехе". По данным компании, разработка уже прошла опытную эксплуатацию на промышленных объектах и в ряде силовых ведомств.
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технологии, ростех
Технологии, Ростех
"Ростех" разработал комплекс биометрической идентификации личности

"Ростех" создал комплекс идентификации личности по радужной оболочке глаза

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Ростех"
Стенд госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стенд госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Компания "Азимут" (входит в "Ростех") разработала первый на отечественном рынке комплекс биометрической идентификации личности по радужной оболочке глаза, сообщили в госкорпорации.
"Производственная компания "Азимут" госкорпорации "Ростех" разработала первый на отечественном рынке программно-аппаратный комплекс (ПАК) биометрической идентификации личности по радужной оболочке глаза", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что комплекс "Взор" способен за несколько секунд точно и бесконтактно распознать человека. Методика определения личности исключает возможность фальсификации и практически такая же точная, как анализ ДНК, заявили в "Ростехе".
В госкорпорации также подчеркнули, что комплекс является полностью отечественной разработкой, включая программное обеспечение.
"ПАК "Взор" способен решать задачи обеспечения безопасности как на режимных объектах, так и в местах с большим потоком людей. В зависимости от комплектации система может идентифицировать от 40 до 90 человек в минуту", - сообщили в "Ростехе".
По данным компании, разработка уже прошла опытную эксплуатацию на промышленных объектах и в ряде силовых ведомств.
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