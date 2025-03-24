https://ria.ru/20250324/rosteh-2006861908.html

"Ростех" разработал комплекс биометрической идентификации личности

"Ростех" разработал комплекс биометрической идентификации личности - РИА Новости, 24.03.2025

"Ростех" разработал комплекс биометрической идентификации личности

Компания "Азимут" (входит в "Ростех") разработала первый на отечественном рынке комплекс биометрической идентификации личности по радужной оболочке глаза,... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T08:31:00+03:00

2025-03-24T08:31:00+03:00

2025-03-24T08:31:00+03:00

технологии

ростех

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Компания "Азимут" (входит в "Ростех") разработала первый на отечественном рынке комплекс биометрической идентификации личности по радужной оболочке глаза, сообщили в госкорпорации. "Производственная компания "Азимут" госкорпорации "Ростех" разработала первый на отечественном рынке программно-аппаратный комплекс (ПАК) биометрической идентификации личности по радужной оболочке глаза", - говорится в сообщении. Уточняется, что комплекс "Взор" способен за несколько секунд точно и бесконтактно распознать человека. Методика определения личности исключает возможность фальсификации и практически такая же точная, как анализ ДНК, заявили в "Ростехе". В госкорпорации также подчеркнули, что комплекс является полностью отечественной разработкой, включая программное обеспечение. "ПАК "Взор" способен решать задачи обеспечения безопасности как на режимных объектах, так и в местах с большим потоком людей. В зависимости от комплектации система может идентифицировать от 40 до 90 человек в минуту", - сообщили в "Ростехе". По данным компании, разработка уже прошла опытную эксплуатацию на промышленных объектах и в ряде силовых ведомств.

https://ria.ru/20241003/prilozhenie-1976083337.html

https://ria.ru/20250310/rostekh-2003999969.html

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технологии, ростех