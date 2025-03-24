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В РФПИ оценили слова Рубио о подрыве дипломатических решений по Украине
В РФПИ оценили слова Рубио о подрыве дипломатических решений по Украине - РИА Новости, 24.03.2025
В РФПИ оценили слова Рубио о подрыве дипломатических решений по Украине
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал важными слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что некоторые страны продолжают... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T22:37:00+03:00
2025-03-24T22:37:00+03:00
2025-03-24T22:37:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал важными слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что некоторые страны продолжают подрывать дипломатические решения по Украине, отметив при этом, что достигнут значительный прогресс. Ранее Рубио заявил, что у президента США Дональда Трампа получается делать шаги навстречу мирному разрешению конфликта на Украине, несмотря на "препятствия со стороны других стран и других лиц, которые, возможно, имеют иное мнение о том, как это должно происходить". "Важные комментарии от госсекретаря Рубио, в которых он признает миротворческие усилия президента Трампа и подчеркивает, что некоторые страны продолжают подрывать дипломатические решения. Достигнут значительный прогресс", - написал Дмитриев в социальной сети X на английском языке. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10 мск. Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
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США, Украина, Россия, Марко Рубио, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
В РФПИ оценили слова Рубио о подрыве дипломатических решений по Украине
Глава РФПИ Дмитриев: некоторые страны продолжают подрывать дипломатию по Украине