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Путин поздравил президента и народ ОАЭ со священным месяцем Рамадан - РИА Новости, 24.03.2025
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Религия
 
15:57 24.03.2025 (обновлено: 15:58 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/ramadan-2006988348.html
Путин поздравил президента и народ ОАЭ со священным месяцем Рамадан
Путин поздравил президента и народ ОАЭ со священным месяцем Рамадан - РИА Новости, 24.03.2025
Путин поздравил президента и народ ОАЭ со священным месяцем Рамадан
Президент России Владимир Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна и весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан,... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:57:00+03:00
2025-03-24T15:58:00+03:00
религия
россия
оаэ
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мухаммед бен заид аль нахайян
ислам
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна и весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна и весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250301/ramadan-1928267663.html
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россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, ислам
Религия, Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Ислам
Путин поздравил президента и народ ОАЭ со священным месяцем Рамадан

Путин поздравил народ ОАЭ и президента Бен Заида Аль Нахайяна с Рамаданом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМухаммед бен Заид Аль Нахайян
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна и весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна и весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан", - говорится в сообщении.
Рамадан - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Месяц Рамадан в 2025 году: даты и традиции
1 марта, 12:17
 
РелигияРоссияОАЭВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль НахайянИслам
 
 
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