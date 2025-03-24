https://ria.ru/20250324/ramadan-2006988348.html

Путин поздравил президента и народ ОАЭ со священным месяцем Рамадан

Путин поздравил президента и народ ОАЭ со священным месяцем Рамадан - РИА Новости, 24.03.2025

Путин поздравил президента и народ ОАЭ со священным месяцем Рамадан

Президент России Владимир Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна и весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан,... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:57:00+03:00

2025-03-24T15:57:00+03:00

2025-03-24T15:58:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна и весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна и весь эмиратский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250301/ramadan-1928267663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, ислам