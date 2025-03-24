https://ria.ru/20250324/putin-2006964149.html

Путин поручил улучшить ситуацию со второй сменой в школах на Кубани

Путин поручил улучшить ситуацию со второй сменой в школах на Кубани - РИА Новости, 24.03.2025

Путин поручил улучшить ситуацию со второй сменой в школах на Кубани

Президент России Владимир Путин попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева работать над снижением числа школьников, которые должны учиться... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:51:00+03:00

2025-03-24T14:51:00+03:00

2025-03-24T14:52:00+03:00

политика

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краснодарский край

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева работать над снижением числа школьников, которые должны учиться во вторую смену. Президент в понедельник встретился с главой Кубани в Кремле. Кондратьев рассказал о социально-экономическом развитии края, в том числе доложил президенту о том, что за семь лет в регионе было построено 105 школ. "Все-таки 25% школьников ходят во вторую смену", - обратил внимание Путин. Кондратьев отметил в целом сложившуюся ранее проблему нехватки школ: "не до второй смены было - мы просто решали вопрос дефицита вообще школ". "Вениамин Иванович, это я знаю, у вас и миграционная нагрузка серьезная, в этой связи и социальные вопросы сложнее решаются, но просто на это нужно обратить внимание. Надо идти дальше и добиваться лучшего", - отметил президент. Кондратьев заверил, что регион активно идет к этому.

https://ria.ru/20250324/kurort-2006946908.html

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политика, россия, краснодарский край, вениамин кондратьев, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование