https://ria.ru/20250324/putin-2006964149.html
Путин поручил улучшить ситуацию со второй сменой в школах на Кубани
Путин поручил улучшить ситуацию со второй сменой в школах на Кубани - РИА Новости, 24.03.2025
Путин поручил улучшить ситуацию со второй сменой в школах на Кубани
Президент России Владимир Путин попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева работать над снижением числа школьников, которые должны учиться... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:51:00+03:00
2025-03-24T14:51:00+03:00
2025-03-24T14:52:00+03:00
политика
россия
краснодарский край
вениамин кондратьев
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006945025_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_2d89b81aa4186a9f209a98328d9d0b5b.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева работать над снижением числа школьников, которые должны учиться во вторую смену. Президент в понедельник встретился с главой Кубани в Кремле. Кондратьев рассказал о социально-экономическом развитии края, в том числе доложил президенту о том, что за семь лет в регионе было построено 105 школ. "Все-таки 25% школьников ходят во вторую смену", - обратил внимание Путин. Кондратьев отметил в целом сложившуюся ранее проблему нехватки школ: "не до второй смены было - мы просто решали вопрос дефицита вообще школ". "Вениамин Иванович, это я знаю, у вас и миграционная нагрузка серьезная, в этой связи и социальные вопросы сложнее решаются, но просто на это нужно обратить внимание. Надо идти дальше и добиваться лучшего", - отметил президент. Кондратьев заверил, что регион активно идет к этому.
https://ria.ru/20250324/kurort-2006946908.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006945025_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_c2832e9fd5d1bc92e00aa707ec5d922a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, краснодарский край, вениамин кондратьев, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Политика, Россия, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил улучшить ситуацию со второй сменой в школах на Кубани
Путин попросил главу Кубани улучшить ситуацию со второй сменой в школах