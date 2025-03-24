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Путин поздравил главу Туркмении с Наврузом - РИА Новости, 24.03.2025
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06:09 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/putin-2006853796.html
Путин поздравил главу Туркмении с Наврузом
Путин поздравил главу Туркмении с Наврузом - РИА Новости, 24.03.2025
Путин поздравил главу Туркмении с Наврузом
Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с весенним праздником Навруз и выразил уверенность в дальнейшем наращивании... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T06:09:00+03:00
2025-03-24T06:09:00+03:00
туркмения
россия
центральная азия
владимир путин
сердар бердымухамедов
политика
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АШХАБАД, 24 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с весенним праздником Навруз и выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных связей в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности, сообщает в понедельник официальная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "Российско-туркменские отношения успешно развиваются в духе углубленного стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь активно наращивать взаимовыгодные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", – говорится в сообщении. Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркмении – счастья и процветания.
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туркмения, россия, центральная азия, владимир путин, сердар бердымухамедов , политика
Туркмения, Россия, Центральная Азия, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов , Политика
Путин поздравил главу Туркмении с Наврузом

Путин поздравил главу Туркмении Бердымухамедова с праздником Навруз

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АШХАБАД, 24 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с весенним праздником Навруз и выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных связей в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности, сообщает в понедельник официальная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
"Российско-туркменские отношения успешно развиваются в духе углубленного стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь активно наращивать взаимовыгодные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", – говорится в сообщении.
Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркмении – счастья и процветания.
Девушка танцует на праздновании Навруза (Новруза) в Казани - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Международный день Навруз
22 марта, 15:27
 
ТуркменияРоссияЦентральная АзияВладимир ПутинСердар БердымухамедовПолитика
 
 
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