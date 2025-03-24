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Путин поздравил главу Туркмении с Наврузом
Путин поздравил главу Туркмении с Наврузом - РИА Новости, 24.03.2025
Путин поздравил главу Туркмении с Наврузом
Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с весенним праздником Навруз и выразил уверенность в дальнейшем наращивании... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T06:09:00+03:00
2025-03-24T06:09:00+03:00
2025-03-24T06:09:00+03:00
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политика
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АШХАБАД, 24 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с весенним праздником Навруз и выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных связей в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности, сообщает в понедельник официальная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "Российско-туркменские отношения успешно развиваются в духе углубленного стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь активно наращивать взаимовыгодные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", – говорится в сообщении. Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркмении – счастья и процветания.
https://ria.ru/20250322/navruz-1934193003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туркмения, россия, центральная азия, владимир путин, сердар бердымухамедов , политика
Туркмения, Россия, Центральная Азия, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов , Политика
Путин поздравил главу Туркмении с Наврузом
Путин поздравил главу Туркмении Бердымухамедова с праздником Навруз