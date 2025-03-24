https://ria.ru/20250324/putin-2006853796.html

Путин поздравил главу Туркмении с Наврузом

Путин поздравил главу Туркмении с Наврузом - РИА Новости, 24.03.2025

Путин поздравил главу Туркмении с Наврузом

Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с весенним праздником Навруз и выразил уверенность в дальнейшем наращивании... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T06:09:00+03:00

2025-03-24T06:09:00+03:00

2025-03-24T06:09:00+03:00

туркмения

россия

центральная азия

владимир путин

сердар бердымухамедов

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794609809_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_dea490e220ceed9c4927da06efba16c0.jpg

АШХАБАД, 24 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил главу Туркмении Сердара Бердымухамедова с весенним праздником Навруз и выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных связей в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности, сообщает в понедельник официальная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "Российско-туркменские отношения успешно развиваются в духе углубленного стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь активно наращивать взаимовыгодные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", – говорится в сообщении. Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркмении – счастья и процветания.

https://ria.ru/20250322/navruz-1934193003.html

туркмения

россия

центральная азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

туркмения, россия, центральная азия, владимир путин, сердар бердымухамедов , политика